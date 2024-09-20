德翔海運重組中國至東非新航線　加開華南至泰國航線

▲德翔海運安排在東非航線的2700 TEU「德翔胡志明」輪。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運宣布將於十月進行重要的航線重組，開通兩條全新的中國至東非航線，同時加開華南至泰國航線，以滿足市場需求並拓展服務覆蓋範圍。此次重組不僅進一步鞏固德翔在非洲市場的佈局，還有助於提升航線的服務能力和運輸效率。

中國至東非新航線

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德翔海運將啟動兩條全新的中國至東非航線，分別為：

EAD航線（East Africa Express Service - Dar Es Salaam loop），預計將投入一艘載重達2,900 TEU的船隻，並於10月20日從青島首航。該航線將掛靠上海、寧波、南沙、蛇口、巴生港、三蘭港（Dar Es Salaam），最終回程至青島。此航線主要針對坦尚尼亞三蘭港的貨運需求，提供更穩定和準時的服務。

EAM航線（East Africa Express Service - Mombasa loop），另一條全新航線EAM將使用一艘載重2,700 TEU的船隻，並於10月21日從青島首航。途經港口包括上海、寧波、南沙、巴生港、蒙巴薩（Mombasa），最終返回青島。此航線將重點服務肯亞蒙巴薩港口的貨物運輸需求，進一步提高運輸效率。

這兩條新航線的開通不僅大幅提升了中國與東非之間的貨物運輸能力，還能有效分流三蘭港與蒙巴薩港的運輸壓力，確保航線的準班率更高。透過德翔海運的廣泛亞洲航線網絡，將為中非之間的貿易提供更加便捷且可靠的物流服務，助力進一步擴展亞洲與東非的貿易聯繫。

華南至泰國新航線

為了滿足日益增長的東南亞市場需求，德翔海運將於10月21日加開華南至泰國的全新航線，具體為：

TRX SERVICE（Thailand Reefer Express），預計投入一艘1,900 TEU的貨櫃船，從南沙首航，途經蛇口、泰國的林查班港和曼谷，最後返回南沙。此航線的開通將提供泰國往返華南地區週班船的服務，進一步提升德翔海運在東南亞地區的服務深度，尤其針對泰國市場的冷藏貨物運輸需求提供更加高效的解決方案。

未來擴張計劃與船隊強化

德翔海運在船隊擴充方面也在穩步推進。公司近期與黃埔文沖船廠簽訂建造兩艘4,300 TEU貨櫃船的意向書，這些新船隻預計於2027年第一季度交付使用。這是繼2021年五艘1,900 TEU和三艘2,700 TEU貨櫃船成功交付後，雙方的再次合作。此外，德翔分別在今年4月和6月簽訂了2艘7,000 TEU 和3艘14,000 TEU的船舶訂單，預計將於2026至2027年分批交付。

現有運營情況

截至目前，德翔海運經營的航線已增至46條，總營運貨櫃量超過270,000 TEU，擁有43艘運營船隻，其中40艘為公司自有船隻。這些數據表明德翔海運正逐步鞏固其在全球海運市場中的地位，並通過不斷擴大船隊和優化航線網絡，為客戶提供更加全面和高效的服務。

這一系列的航線優化與擴張措施，將幫助德翔海運進一步強化其在亞洲和非洲市場的競爭力，並滿足不同區域的客戶需求，為其全球化佈局奠定堅實基礎。