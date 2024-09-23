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台塑四寶股價摔進「地下室」　小散戶竟越罵越買

台塑四寶近期股價大跌，台塑前董事長林健男甚至在股東會哽咽。（圖／截自yahoo!finance、台塑提供）

▲台塑四寶近期股價大跌，台塑前董事長林健男甚至在股東會哽咽。（圖／截自yahoo!finance、台塑提供）

圖文／CTWANT

「千萬不要想著『存股』、結果變『存骨』!」、「現在已經跌破『地板價』、摔進地下室，再怎麼談底部都沒有意義了！」台北股市近期最熱烈討論的話題，不是AI，而是台塑四寶，各大投顧、分析師，甚至連網紅都忍不住在YouTube頻道上開講得嘴角冒泡，從感嘆傳產龍頭頹勢，轉而熱議「進場價」、「撿便宜」。

集保中心數據也證明，台塑四寶小股東人數今年大幅增加，九月中已逾84.9萬人，比去年多約14.5萬人，年增高達2成，光是8月就激增約1.5萬人，簡直是越罵越紅，股價越低、氣氛越熱。

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「今天又接了幾張，好便宜，這時候不買，難道要等漲上來再買嗎？我就賭他不會倒！」年輕人聚集的Dcard上有網友留言，立馬接上一大批勸退文，「趕快停損吧！連王家人自己都放棄了！」、「這種景氣循環股，一路攤平攤到躺平」、「我在業內工作，真的只有慘到看不見未來」，「買股票是用來賺錢的，又不是放著當傳家寶。」

「瘦死的駱駝比馬大！」萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，近期的投資策略及選股邏輯圍繞在美元走勢，大宗商品的黃金及石油以美元計價，美元下跌、油金將上漲，股價一再破底的塑化股將有一次跌深大反彈，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）目前價位都跌破淨值，十幾年來罕見。這話反映了近期廣大小股民想法。

CTWANT記者整理資料，以2021年9月到2024年9月為計，這三年來台塑股價從最高點110元走到最低點48元左右，到截稿前9月20日收盤價為48.75元，比每股淨值53.58還低；南亞則由80元下探38.85元，20日收盤價42.9元，比淨值46.63少；台化則從90元一路下滑到36.75元，最新收盤價41.2元，淨值卻是55.72；台塑化（6505）則從100元到47.4元，20日的收盤價51.5元，是四寶中唯一超過其淨值34.31的公司。

中國大陸的產能過剩，導致亞洲石化業者叫苦連天。（圖／新華社）

▲中國大陸的產能過剩，導致亞洲石化業者叫苦連天。（圖／新華社）

除了股價跌入谷底，產業也進入谷底。台化董事長洪福源表示，市場保守觀望認為8月應是谷底，9月已有復甦跡象；台塑董事長郭文筆也表示，第4季為部分石化產品傳統需求旺季，且近期海運費下跌，印度雨季結束，以及歐美降息，有助石化產品需求增加，預估第4季營業額比第3季成長。

「當大家都在唱衰四寶時，可能就是進入另一個財富重分配的時代。」投資專家顧健晏在自己的臉書上分享，他過去覺得四寶是牛皮股，現在已改觀，「跌得越深、彈得越大、像皮球一樣。」

顧健晏認為，四寶的營收、獲利最差都在去年第四季，雖受中國產能影響、但最壞已過去，再怎樣都不該跌到今天這種股價，人類的食衣住行育樂大多與石化相關，當月營收只有2億元的宏達電，股價還超越台化、南亞，就知道四寶股價被扭曲的多嚴重。

台塑連34年發放股利成了「存股族最愛」，去年石化景氣低迷，四寶全年營收1.5兆元，年減18%，稅後純益440.07億元，年減51.1%，股利政策卻由70%到75%的配發率，一舉拉高到80%到85%，例如台塑去年EPS為1.15元，今年發現金股利1元，雖與2022年高達8.2元的股利比起來，讓「老存股族心碎」，但高達87%的配發率，仍吸引新一代存股族。

依股市公開資訊，台塑四寶股價跌入谷底時，股東人數卻不斷增加，其中又以台塑今年新增6.2萬人最多，南亞4.3萬人排第二；值得注意的是，台塑新增股東中超過一半是持有1到5張的小散戶，持有400張以上的大股東，反較同期減少37人。

分析師陳相州建議錢要放在有效率的地方。（圖／翻攝自股添樂臉書）

▲分析師陳相州建議錢要放在有效率的地方。（圖／翻攝自股添樂臉書）

有人忙著抄底，但也有不少人喊煞車，「我現在都不知道台塑四寶是不是『寶』了，根本是人人喊打」精誠金融學院專業講師、也是臉書粉絲頁「股添樂 股市新觀點」分析師陳相州近期修正看法，他去年7月分析四寶的地板價，但至今都破了地板、進入地下室，他說，全球新增乙烯產能過剩，中國經濟不振、ECFA制裁，還有接下來要課徵碳費等，配息會很不好看。

他認為現在是台塑歷史最低的估值水位，股價真的很便宜，他列出他認為的地下室價，台塑為62.61元、南亞49.74元、台化51.39元、台塑化64.17元，「雖然跌深就是最大的利空，但還是不要盲目操作，如果財報出現虧損，可能連地下室都守不住，跌破到十八層地獄都有」陳相州說，就算買在最低點，未來能不能賺錢，還是要看中國房地產市場能否回復、台塑本身的轉型成功，要有上漲的動能，因為台塑四寶不像金融股是特許行業，競爭者隨時可以跳進來。

「我看到最近四寶散戶大增，真的是為大家感到憂心，投資機會非常多，就算不敢買AI股，還有重電、水資源、綠能，甚至ETF都好，錢一定要放在有效率的地方。」陳相州說。

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關鍵字： 周刊王台塑

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