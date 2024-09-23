機殼股大紅柱！晟銘電、迎廣飆漲停　AI伺服器業績持續推升

▲台股開高，最高漲近150點，達22,307.46點，一度挑戰季線，不過盤中漲勢收斂。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
AI伺服器續熱，激勵機殼廠晟銘電（3013）攻上漲停價130元，拉出一根大紅柱；另外，迎廣（6117）股價也走高，最高價一度來到104元，差點亮出漲停，漲幅皆見到逾9%而受投資人矚目。
晟銘電早盤以118.5元開出，盤中逐步走高，接近上午11點5分時，股價攻上漲停價130元，成交量超過4萬張，並亮出一根大紅柱；另外，迎廣以95.2元開出，盤中最高漲至104元，漲幅逾9%，成交量也有5,000張。
觀察業績情形，晟銘電8月營收8億元，雖然月減22.9%，不過年成長45.5%；累計今年前8個月營收59.02億元，年增48.2%，寫下歷史同期新高。迎廣8月營收2.27億元，月增17.4%，年減7.9%；累計今年前8個月營收18.93億元，年增30.9%。
值得注意的是，晟銘電受惠於AI伺服器業績，累計今年前7個月每股淨利（EPS）達1.74元，今年切入GB200供應鏈，並積極開發整機櫃及水冷商機，法人預期全年EPS可望達到3元。
另一方面，儘管PC訂單需求溫和而持穩，迎廣也受惠於AI伺服器需求暢旺，上半年累計稅後淨利1.94億元、EPS達2.18元。法人預期，迎廣下半年營收可望呈現逐季上揚態勢，尤其伺服器主要客戶已拿下5家品牌及系統廠，持續布局新訂單，展開伺服器營收比重提升策略。
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