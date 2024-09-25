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ESG、高股息雙潮流通吃！抗跌小兵軍遇大怒神依舊老神在在

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

全村村長輝達（NVIDIA）萬丈光芒不再，全球金融市場也跟著搭上雲霄飛車，投資人唯擁有1顆強心臟，才能心平氣和面對市場上沖下洗，不過，缺乏強心臟的存股族有福了，越來越多投信業者結合ESG、高股息市場雙潮流，祭出抗跌小兵ESG高股息ETF，讓存股族在面對「黑色星期一」突襲，依舊能老神在在。

在輝達掀起的AI淘金潮下，今年全球股市頻創新高，不僅道瓊、日股雙雙突破4萬點，台股也逼近24500點，然而在輝達無法再祭出超高標的財報來滿足市場期待，加上經濟存在衰退隱憂，「805黑色星期一」讓全球股市慘遭血洗，投資人欲哭無淚，但在驚魂未定之際，全球股市又展現報復性大復活，心情大洗三溫暖，沒想到，9月初又再度上演黑色星期，面對股市三天兩頭上沖下洗，投資人唯有擁有1顆強心臟才能不對市場甩掉。

不過，存股族有福了，投信業者為了讓投資人能一手掌握市場主流，同時在面對市場劇烈震盪時，能展望抗跌的神奇績效，相繼推出結合投資市場兩大潮流ESG與高股息的ESG高股息ETF。

根據證交所資料顯示，截至8月底，在證交所掛牌的ESG ETF共有9檔，其中就有4檔屬於高股息。

進一步觀察這9檔ETF與臺灣加權指數近1個月（截至9/9）的績效報酬，除了富邦公司治理（00692）-1.94%未打敗臺灣加權指數的-1.51%，其餘的8檔全面跑贏臺灣加權指數。

若進一步觀察這8檔賺贏臺灣加權指數的ESG ETF，有4檔更繳出正報酬的亮麗績效，而4檔中除了中信上櫃ESG 30（00928）以4.33%奪下績效第1名，其餘3檔全屬於高股息，而兆豐永續高息等權（00932）以1.36%排名第2；國泰永續高股息（00878）以0.45%排名第3；永豐ESG低碳高息（00930）以0.37%排名第4。

可見結合投資市場兩大潮流ESG與高股息的ESG高股息ETF，在市場劇烈震盪之際，更能體現抗跌、超漲的特性。

為讓投資人有更多元的選擇，FT臺灣永續高息（00961）獨創獲利持續成長企業權重加碼，並減碼獲利成長率相對下降的企業，00961追蹤的ICE臺灣ESG高息指數，專注挑選有獲利而且獲利持續成長的企業給予更大權重，回測數據也交出亮眼成績單，即將於9/25展開募集，預計10/15上市，有興趣的投資人可持續關注。
 

關鍵字： 富蘭克林投信ESGETF

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