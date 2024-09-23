漢翔辦理無人機聯盟誓師大會　拚2028年產值成長10倍

▲搶攻海外商機，漢翔辦理無人機聯盟誓師大會。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣卓越無人機海外商機聯盟今（23）日召開誓師大會，由漢翔（2634）董事長胡開宏擔任聯盟主席，承諾將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈，預期2028年，台灣的無人機產值將實現10倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。

胡開宏表示，漢翔擔任與國外無人機廠商的接洽窗口，會扮演好協調角色，與聯盟成員充分討論，依照各家廠商的核心技術，才能提高成功率，向國際爭取業務，媒合最佳接單組合；聯盟將各廠商能量盤點視為近期重要工作，針對彼此的優勢與劣勢進行整合與互補，「分工」是這個聯盟相當重要的功能。

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經濟部長郭智輝指出，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府（G2G）的國際市場訂單，經濟部會全力支持聯盟發展，提供必要研發補助資源，也會從經費層面提供協助，來解決研發及整合過程面臨的問題。

工研院長劉文雄也提到，工研院首先是在符合市場導向前提下，協助核心技術的開發，也就是產業出題目，我們來找答案；其次是聯盟切入市場策略的協助，例如國際趨勢分析等。因此，聯盟成員的互動與交流非常重要，工研院也會指派專人參與每個月的聯盟會議。

漢翔表示，聯盟成員總數超過50家廠商，協同主席計有神耀科技、亞洲航空（2630）、雷虎科技（8033）、中光電（5371）智能機器人、經緯航太（8495）、長榮航太（2645）、佳世達（2352）集團等7家，也將共同引領產業的提升。

漢翔指出，無人機市場在全球發展蓬勃，但在國內仍屬新興產業，投入的廠商雖多，但規模較小，在系統整合能力上相對較缺乏，漢翔長期執行軍用及民用飛機的研發專案，系統整合正是漢翔所長，自信能在無人機領域提供關鍵貢獻，協助所有廠商發揮自身實力，先建立出國內的經濟規模，打造短鏈與韌性，進而凝聚成堅實的國家隊。