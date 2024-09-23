台股續戰季線！金融指數先站穩了　專家建議現階段「汰弱留強」

▲台股指數差季線僅一步之遙。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股23日終場上漲126.11點，漲幅0.57%，收在22,285.53點，成交量3,009.93億元，差季線僅一步之遙。值得注意的是，目前三大指數中，僅有金融指數率先回到各天期均線之上，電子與傳產指數若跟進站回季線之上，有利於指數多方表現。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股打出第二支腳，且已完全回補9月跳空缺口，本周大盤將挑戰突破上方季線反壓，若成交量維持在季均量4,000億以上，將有助於指數延續反彈。

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從技術面來看，廖炳焜分析，目前短期均線在中期均線下，而中期均線又位於長期均線下，代表台股技術面仍待時間轉強，若見到短均線帶動中長期均線同步上彎，則可確認多頭趨勢真正確立。

對於選股策略，他建議，現階段宜「汰弱留強」，並挑選未來成長性可期如半導體供應鏈、AI、生技醫療、能源重電儲能、必需性消費等產業。

不過，廖炳焜也說，美國聯準會（Fed）此次預防性降息主要是維持景氣動能，根據歷史經驗，預防性降息期間美股表現往往「上漲機率大於下跌機率」，且整體多頭走勢有機會維持一年以上。

因此，廖炳焜認為，台股與美股高度連動，當美股揚升，台股也沒有弱勢的理由，加上時間即將進入第四季旺季行情，台股表現仍可期待。

永豐投顧也提醒，科技股若有低點，就「逢低布局」，因為外資已經在7月到9月大賣6,400億元，且多以AI科技股為主，預期在美國總統大選之後，先前避險的資金將回歸台股，故建議若遇震盪低點，可適量回補績優科技股。

此外，時序將進入10月，美國、台灣的「超級財報周」又將展開，市場焦點轉向科技股，可先逢低布局並等待選後行情發酵。