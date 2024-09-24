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新新併若破局　「新光股價恐跌回10元以下」

台新金總經理林維俊（左）、新光金總經理陳恩光9月11日共同發表聲明，雙方通過調整換股架構及價格，並重申推動「新新併」的決心，以期實現公司利益與股東價值的最大化。（圖／報系資料）

▲台新金總經理林維俊（左）、新光金總經理陳恩光9月11日共同發表聲明，雙方通過調整換股架構及價格，並重申推動「新新併」的決心，以期實現公司利益與股東價值的最大化。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國聯準會FED在9月19日宣布降息二碼，當天旗下有壽險公司的富邦、國泰、新光、台新等金控股價都漲，「相信這是新新併一個時機點，我支持台新金新光金合併，不想再等下去了。」一名新光金小股東告訴CTWANT記者，「市場議論，中信金現已停止收購計畫，以昨（23日）收盤價來看，若與台新合併成功股價14.05元；若破局，新光股價將回到10元以下。」

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新光金近來成了市場焦點，更牽動廣大小股東的心。從今年第一季繳出轉虧為盈的成績單開始，新光金股價從8元多谷底起漲，股價一路走高，到8月19日台新金及新光金兩家總經理拜會金管會，報告合併計畫後，新光金股價一舉突破11元，隨著收購價出爐，更衝高到13.55元，直到中秋節後，中信金退出搶親，新光金股價跌回12元以下，如今有小股東轉而寄望合併案。

新光集團創辦人吳火獅1986年過世後，四個兒子吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇各自努力家族事業或創業，長子吳東進承接新光人壽、新光銀行創辦新光金控；次子吳東賢掌管新光紡織；三子吳東亮創辦台新銀及台新金；四子吳東昇則承接新光合成纖維、大台北瓦斯等。

二十多年前，新光金吳東進邀請台新金吳東亮於2002年首度談合併案，後無進展；2020年間一度重啟「新新併」也無下文，直到2023年6月，新光金以洪士琪（洪文棟之子）結盟吳東亮為主的「改革派大股東」與吳東進派展開經營權之爭，經過一場激烈的公開徵求委託書大戰，改革派取得多數席次，遂再開啟與台新金談合併契機。

台新金控董事長吳東亮在8月22日合意併購換約說明會中提到，此案歷經二年終於有了新進展。

根據CTWANT調查，這段期間，兩家金控為了解財務與業務確實花費了一段時間，新光金控除了在2023年、2024年相繼執行新光人壽增資，實現對金管會的承諾。

金管會副主委邱淑貞（右）於9月16日在記者會一開場，立即宣布「緩議」即是不同意中信金申請收購新光金一案。左為銀行局長莊琇媛。（圖／報系資料）

▲金管會副主委邱淑貞（右）於9月16日在記者會一開場，立即宣布「緩議」即是不同意中信金申請收購新光金一案。左為銀行局長莊琇媛。

這也是中信金收購新光金一案遭金管會否決的關鍵之一，對照金管會副主委邱淑貞、保險局長王麗惠在審核說明中就提及，「中信金對新光金控壽險子公司新光人壽財務狀況掌握不足，也未提出增資承諾書具體內容，補件時也沒有再提供相關資料……」可見在併購新光金控這一部分，主管機關非常看重新光人壽的營運與對保戶的保障。

台新金控總經理林維俊曾公開說，「台新金合意併購新光金就是已端出牛排，看得到也吃得到」，那麼，小股東們到底看到新光金被併購之後，會產出哪些效益呢？

主要即是台新新光合併兩家各子公司的互補性高，且文化相近，展現綜效提升EPS及股價，指日可待。台新金面對中信金遞件申請非合意公開收購新光金時對外強調「雙方早已從2022年開始就合併交易進行商談」，並提出三主軸「提高資產規模、均衡業務發展、提升獲利動能。」

林維俊說，雙方業務上互補性高，帶動更均衡的業務佈局，未來綜效明顯，增強及多元化分銷管道，資本市場籌資能力提升。「合併之後，在資產上，躍升為第四大金控，總資產規模將超過八兆。」排名則是在富邦、國泰與中信金控之後。

進一步來看「銀行、壽險、證券」這三根引擎業務支柱，合併前稅後淨利，台新業務以銀行占比76％、新光業務以壽險占比73％為較大的比重，合併後稅後淨利，則是「人壽51％、銀行38％、證券11％」，台新與新光業務高度互補，合併後將建立均衡的盈利組合，點燃三大業務引擎。

除了在「提高存款、放款及支付的日常金融需求市場滲透率，成為客戶主要往來銀行」，通過新光人壽14,000多個業務員團隊，以及與台新銀行銀保渠道，均衡通路及增強擴大總保費和新契約保費的市佔；合併後能提供客戶更豐富的保險產品，可增加有效行銷基金、信用卡、貸款等多 面向業務的機會。

台新金控與新光金控業務營收各自以銀行、壽險為主要引擎，合併後的綜效能夠互補，而近期新光銀行成立工會將與資方協商「員工安置計畫」。（圖／新光銀行提供）

▲台新金控與新光金控業務營收各自以銀行、壽險為主要引擎，合併後的綜效能夠互補，而近期新光銀行成立工會將與資方協商「員工安置計畫」。

市值將在台股及金融股中達到跳躍式提升，合併後的市值達到4450億元，成爲市值排名第4的上市民營金控公司，並晉升台股前20大，在全行業上市公司中排名第15。並保障新光金控及其子公司之員工的三年工作權；雙方業務互補，善用雙方團隊之長處。

合併後對經濟規模、經營效率及競爭能力之影響，成為臺灣第四大金控；銀保證三大引擎規模名列市場前段班，金控獲利來源更均衡，規模擴大將提高營運效率，且未來實現綜效後，獲利能力也將提升，有助於提升臺灣金融業的國際競爭力、攜手台商拓展全球業務、助力臺灣打造亞洲資產管理中心。

林維俊也強調，台新金帳上尚有處分彰銀未使用資金，新光金亦剛完成138億現金增資及新光人壽20億無擔保次順位金融債，可充實未來子公司發展所需資本，且擬制合併後資本比率皆在法定標準以上，財務狀況健全。

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關鍵字： 周刊王新新併

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