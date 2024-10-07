用星刷起來！星展推指定行動支付「超級加碼」活動最高享15%回饋　再抽阿聯酋香港飛杜拜頭等艙機票

▲星展銀行信用卡年底前推出多項刷卡優惠。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

時序邁入第4季，又到了民眾年底刷卡高峰，星展銀行（台灣）持續推出受卡友喜愛的「一起用星刷」感恩回饋，包括國內外消費、訂房、旅行社、繳保費都享有加碼回饋，其中綁定指定行動支付刷卡可最高享15%回饋；除此之外，有機會抽中雙人阿聯酋航空頭等艙機票。

年底是享樂旅遊的旺季，星展特別推出最高2%回饋的加碼活動，2024年9月1日至2024年12月31日活動期間內，刷星展信用卡一般消費筆數達10筆至達指定門檻並完成活動登錄，最高2%回饋；舉例來說，10月赴日本賞楓，也去了一趟韓國，刷卡累積消費達NT$25萬，即享有2%回饋、最高享NT$5,000刷卡金（詳見表一）。星展銀行貼心提醒，此活動需於指定期間完成登錄，回饋名額則依照累積消費達門檻的日期先後排序認列，非登錄順序。不僅如此，筆筆消費完成登錄還有機會抽中阿聯酋頭等艙香港飛杜拜雙人來回機票（乙名），市價高達NT$70萬以上，而開箱影片上夢幻的飛機上淋浴、機上酒吧等奢華體驗，刷星展信用卡就有機會親自享受，刷越多筆，中獎機會越高。

▲表一

星展銀行此次特別針對行動支付推出「超級加碼」活動，綁定Apple Pay、LINE Pay、街口支付、Samsung Pay最高享15%回饋，2024年9月1日至2024年12月31日趕快綁定星展銀行信用卡並刷卡完成任務，登錄每筆消費享最高15%回饋，合計最高回饋NT$500刷卡金（詳見表二）。

▲表二

進入年末賞楓賞雪的旅遊旺季！星展銀行也針對旅遊各項需求祭出超強好康，12月31日前持星展信用卡刷Trip.com、Agoda、Booking.com等熱門訂房網最高現折15%，完成單筆刷卡消費再加碼最高6%回饋，總計可享最高21%優惠；針對出國購物需求，12月31日前刷星展萬事達卡指定卡別在Bic Camera、樂天免稅店、法國老佛爺百貨公司消費享有最高15%優惠，指定旅行社分期可享最高NT$6,000刷卡金回饋。不管你是自由行還是跟團，星展銀行都能提供相關優惠。

另外年底許多保單需要繳交，繳保費前都會特別關心市面上的「繳保費神卡」，希望繳納高額保費之餘也能賺取回饋，為滿足持卡人需求，星展銀從9月1日起至12月31日止推出年末保險加碼回饋，使用星展信用卡扣繳保費累積達門檻並完成活動登錄，最高享NT$1萬刷卡金回饋（見下表），還可同享原卡片權益，同時再抽雙人阿聯酋航空頭等艙（香港至杜拜）。

▲表三

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