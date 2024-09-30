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王道銀行7年內5度參賽皆獲獎！　獲天下雜誌「2024天下永續公民獎」中堅企業第五名

▲▼王道銀行榮獲2024年「天下永續公民獎」中堅企業第五名，由王道銀行李芳遠總經理代表領獎。（圖／業者提供）

▲▼王道銀行榮獲2024年「天下永續公民獎」中堅企業第五名，由王道銀行李芳遠總經理（圖右）代表領獎，左為環境部政務次長葉俊宏。（圖／業者提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

以「小而美」形象立足金融圈的王道銀行（O-Bank）因為積極推動企業社會責任的成效、致力深耕永續的決心，以及對於經濟、社會和環境的正向影響力，榮獲天下雜誌頒發2024年「天下永續公民獎」中堅企業組第5名，憑藉著投入永續經營的卓越表現，寫下近7年內5度參賽皆獲前10名獎項的佳績。

「天下永續公民獎」原名為「天下企業公民獎」，自2007年以來每年評核頒獎，是台灣極具代表性的企業永續獎項之一，王道銀行依營收規模位列中堅企業組，在睽違兩年再度參賽後，今年度獲得第5名佳績。

王道銀行董事長駱怡君說：「王道銀行多年來積極運用金融本業力量，追求兼顧環境、社會與治理的永續發展目標。很榮幸獲天下永續公民獎肯定，王道銀行未來將繼續以身為地球的永續公民為己任，並以利他圓己的王道精神，發揮銀行金融中介者的角色與專業職能，創造與利害關係人的多贏。」

根據天下企業公民獎的評核參考國際指標與評量方法，想要在眾多競爭對手中雀屏中選，必須獲得各領域專家組成專業評審團認同，各領域翹楚從企業的公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面進行評比，評選出表現最優異的130家企業與非營利事業，包括60家年營收100億以上的大型企業、20家年營收100億以下的中堅企業、25家年營收50億以下的小巨人企業、20家外商企業及5家非營利事業單位。

▲王道銀行榮獲2024年「天下永續公民獎」中堅企業第五名，由王道銀行李芳遠總經理代表領獎。（圖／業者提供）

▲王道銀行榮獲2024年「天下永續公民獎」中堅企業第五名，由王道銀行李芳遠總經理代表領獎。（圖／業者提供）

在公司治理方面，王道銀行持續打造公開透明的治理制度，於臺灣證券交易所2023年公司治理評鑑名列上市公司前5%，亦獲中華公司治理協會頒發「CG6014（2023）公司治理制度評量」特優認證。

另外，王道銀行致力打造幸福企業，落實員工照顧，自2018年起每年皆入選「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股，同時積極落實性別平等，不僅全體員工男女比例各半，高階主管職男女比例各半，更進一步推動「性別薪酬平等計畫」，以同值同酬之原則，定期檢視並具體實踐薪酬平等。

此外，王道銀行更自2023年啟動高階人才接班培育暨管理階層發展計畫，以增進主管領導能力，建立永續經營的人才庫。

社會參與部分，王道銀行持續結合金融本業，攜手消費者關注社會和環境議題。2020年推出台灣金融業首創的「影響力專案」，將「影響力存款」專款專用於提供小額優惠貸款給經濟弱勢族群，包括全台低收入戶、中低收入戶、持有特殊境遇家庭證明或扶養持政府核發之身心障礙證明者，今年更納入原住民、新住民與身障族群且所得符合條件者，期能結合大眾以存款的力量幫助社會上更多有需要的族群。

此外，王道銀行持續推出創新金融產品，促進消費者提升減碳意識，2022年推出「消費碳排放明細功能」，讓消費者透過王道銀行App即可查詢每筆刷卡消費所產生的碳排放量，同時亦推出「低碳生活卡」，是首家結合平均每元碳排放量和現金回饋比例的金融業者，讓對地球越好的消費者可獲得的回饋越高；今年更進一步推出「交通減碳明細功能」及全台首張以交通減碳量決定交通優惠回饋的「交通減碳卡」，攜手消費者透過交通減碳行動為永續地球加分。

而為實踐與環境共生，王道銀行更積極耕耘綠色金融，且將永續思維納入金融業務中，率先推動內部碳定價制度，在內部管理帳中導入碳費計算，除計算各部門用電量產生的碳費外，並將投融資組合的碳排放量納入內部計價中，以引導業務單位逐步減少對於高碳排產業的投資及融資；同時，鼓勵業務單位多承作友善環境的產業客戶，並積極透過與投融資對象溝通議合，帶動客戶和投資對象投入減碳。

關鍵字： 王道銀行

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