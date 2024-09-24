永慶房產集團亞洲科技卓越獎二連霸　還要再徵科技人才！

▲永慶房產集團二度贏得亞洲科技卓越獎，科技創新實力備受國際肯定。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房屋推出的「i特助」服務，不僅減輕房仲經紀人的工作負擔、強化服務量能，更提供消費者24小時全天候的AI找房和房產諮詢服務。自服務推出後，不僅帶動物件瀏覽量成長300萬次，也增加不活躍客戶的房屋帶看率15%，因而榮獲2024「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」的房產科技（PropTech）大獎。永慶連續兩年獲獎，「科技房仲」美名揚名國際！

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶不斷透過科技創新，帶給消費者高效、安全的購售屋體驗。永慶先是開啟「網路看屋」的賞屋風潮、後又引領「行動看屋」等創新體驗。隨著人工智慧的問世，大幅改變企業與消費者互動的過程。永慶也推出「AI智能配對系統」、「AI煥裝」等服務，開啟「智慧化賞屋」階段，創造便利且高效率的購售屋體驗。

為了實現對客戶有價值的科技創意，永慶自行培育數位與資訊團隊，針對消費者和經紀人需求，開發不同面向的房產科技服務。迄今，永慶已培育起一支超過300人的數位與資訊團隊，不斷進行購售屋服務創新、推動房產科技的發展。

吳良治總經理強調，房仲業是一項以人為核心的產業，AI技術的發展無法取代經紀人的角色，但能夠大幅增進服務效率，提升消費者滿意度，也可以分擔房仲經紀人的工作，成為消費者和房仲經紀人雙方的最佳助手。因此永慶不斷投入大量資源用於科技創新和AI技術，期盼帶給消費者更好的購售屋體驗。

因此，永慶持續擴大數位與資訊團隊規模，網羅各界優秀的數位與資通訊人才，開創屬於下一世代的購售屋模式與體驗，引領台灣房仲業的科技發展。永慶房屋表示，歡迎對科技創新有興趣的數位與資通訊人才，一起加入永慶的行列。

