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8月外銷訂單連6紅　前8月3751億美元年增3.5％

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲8月外銷訂單金額年增9.1％。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處今（24）日公布外銷訂單統計，受惠AI、高效能運算、雲端產業等需求暢旺，加上消費性電子新品備貨效應，8月外銷訂單金額為502.2億美元，月增0.4％、年增9.1％；累計前8月外銷訂單為3751.1億美元，年增3.5％。

經濟部說明，新興科技應用需求熱絡，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增16％及13.2％；光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，加上光學檢測及量測設備、背光模組接單成長，年增5.1％。

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經濟部表示，傳統貨品隨各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，加上部分鋼材及金屬製品拉貨動能增溫，石化產品售價上漲及藥品接單成長，機械、基本金屬及化學品訂單分別年增4％、0.2％、7.7％，惟塑橡膠製品持續受到海外同業產能開出影響，致接單年減3.2％。

展望未來，經濟部指出，雖全球經濟前景仍受地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴增，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求熱絡，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，均有助於維繫外銷接單動能，預計9月整體外銷訂單金額將比8月增加。

關鍵字： 外銷訂單AI

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