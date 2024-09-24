美國降息「是利多還是警訊？」　經濟學家分析：債券可軟硬通吃

▲美國聯準會（Fed）政策利率下調50個基點，是2020年以來首次降息。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）政策利率下調50個基點，是2020年以來首次降息，利率預測大幅下調。對此，PIMCO北美經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）、PIMCO經濟分析師艾博森（Allison Boxer）分析，聯準會接下來將「陸續降息」，使貨幣政策更加「正常」與經濟保持一致；投資人或許可以鎖定仍具吸引力的中期殖利率，因為如果經濟硬著陸導致更快降息，債券將提供避險效果。

PIMCO經濟學家認為，聯準會降息顯示著美國通膨和就業的風險平衡發生轉變，使得利率調整至中性的速度需要快於許多官員之前的預期。綜觀歷史，自20世紀中期以來，首次降息50個基點通常預示著或標誌著衰退性寬鬆周期。

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換言之，一系列更大、更深或更長時間的降息，通常是為了支撐陷入困境的經濟。

「我們認為美國經濟並未陷入衰退，消費支出仍具韌性、投資成長正在加速。」PIMCO經濟學家表示，先前疫情為通膨帶來的相關衝擊已經消退，使得目前經濟狀況更加「正常」；隨著通膨壓力減緩，聯準會也將焦點轉向保持貨幣政策與經濟的一致性，以確保美國經濟成長與勞動力市場強勁。

▲經濟學家認為，如果經濟硬著陸導致更快降息，債券將提供避險效果。（圖／路透）

PIMCO經濟學家認為，聯準會將在未來幾次的會議上以25個基點的幅度逐步放寬政策，但聯準會仍然依賴數據，如果勞動力市場的惡化快於預期，聯準會也將更積極降息。

隨著通膨壓力減緩、實質GDP成長和招聘放緩，聯準會似乎更加專注於確保經濟持續強勁，這與聯準會新利率預測所暗示的「更快回歸中性政策利率」路徑一致。

換句話說，利率的軌跡，將取決於美國經濟是否仍具韌性；事實上，聯準會中位數預測顯示經濟將持續以2%穩定成長，失業率持穩在當前水平上方僅20個基點。

PIMCO經濟學家指出，典型的軟著陸（或非衰退性）降息周期已反映在利率市場，但如果衰退風險顯著上升，市場可能會預期更大幅度的降息，「總體而言，我們認為聯準會在各種經濟情境下仍有進一步降息的空間。」

至於投資人該如何看待，PIMCO經濟學家認為，據歷史經驗，市場表現會根據降息發生在經濟疲弱的硬著陸，或在較溫和的軟著陸期間而有所不同，例如，中期和長期債券表現良好，尤其是在硬著陸情境下，隨著聯準會降低短期政策利率，現金利率可能會下降，中長存續期間的債券可能受益於價格上揚，通常在過往的降息周期中表現良好，尤其是經濟疲弱時。

此外，PIMCO經濟學家表示，聯準會的重磅開局，投資人或許能受益於鎖定仍具吸引力的中期殖利率，債券可以受惠於軟著陸情境，如果經濟硬著陸導致聯準會更快地降息，債券也將提供避險效果。