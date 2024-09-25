漢翔力推AI智慧製造　與睿華、科盛簽署MOU

▲漢翔力推AI智慧製造與ESG雙軸轉型，整合出一套創新應用平台。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）近年導入智慧製造與AI技術，結合工研院、達梭系統、震雄、百塑等合作夥伴的技術，整合出「漢翔AI x WARE智慧製造解決方案與整合平台」，並在台北國際塑橡膠展（TaipeiPLAS 2024）展出；漢翔也與中華汽車旗下的睿華國際，以及擅科盛公司分別簽下合作意向書，共同推動智慧製造與數位轉型。

漢翔董事長胡開宏表示，面對市場變化快速、全球供應鏈結構重組等挑戰下，漢翔的整合平台因應而生，運用智慧製造整合技術，協助企業升級，同時實現環境保護、社會責任，以及公司治理等永續目標，打造更具韌性的產業實力，是漢翔正在實踐的目標。

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漢翔說明，參展的整合平台，多面向展示航空工業如何應用智慧製造，利用先進排程、機械手臂連動，以及品質自動巡檢，以高重現性的精準效果，讓生產效率獲得數倍提升，並內置防火牆來維持生產環境的安全與穩定，所有數據透過智慧連結全面實現數位化，更有助於管理與分析。

此外，漢翔表示，開展首日也與中華汽車的供應鏈合作，透過AI x Ware智慧製造整合平台，提供數據化與自動化的智能方案，更有效地解決設計及製造上所面臨的難題，幫助中華汽車在其內部供應鏈提升生產效率。

漢翔指出，橡塑膠產品射出製程中，需仰賴模流分析，來優化模具設計及產出品質，因此與科盛科技達成協議，在AI x Ware平台整合Moldex3D模流分析軟體，將能為射出成型廠商的生產帶來精進，使分析結果更接近真實生產條件，模具開發時間能大幅減少，產品開發的效率及品質更能有效提升。