快訊／SOGO新聯名卡　中信銀搶下

▲SOGO百貨聯名卡在去年揮別國泰世華銀後將投入中信銀懷抱。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

發卡量達60萬張、發行長達22年的國泰世華SOGO聯名卡在去（2023）年因SOGO百貨提出仲裁聲請，單方面終止聯名卡策略聯盟合約，在信用卡市場投下震撼彈後，歷時長達一年後，新合作對象今（26）日亮相，中國信託商業銀行將攜手遠東SOGO百貨推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，雙方預計下周四（10月3日）舉行簽約記者會。

中國信託遠東SOGO聯名卡預計下周四舉行記者會，中國信託銀行由董事長陳佳文出席，遠東SOGO百貨也由董事長黃晴雯代表，顯見對雙方合作展現高度誠意。

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據了解，國泰世華銀是在2001年取得發行太平洋SOGO聯名卡獨家合約權，但當年沒有簽終止時間，在2002年SOGO百貨經營權易主，遠東集團入主，對合約提出法律訴訟，後來雙方在2011年和解，國泰世華也在2011年重新推出新卡。

惟之後遠東集團旗下遠銀推出遠東快樂卡提供SOGO館內刷卡優惠，國泰世華銀則將擴及全行卡別都以享有館內優惠，國泰世華銀與SOGO百貨該如何合作雙方各有意見，SOGO百貨在去年片面宣布終止雙方合作。

國泰世華銀在去年6月中旬公告，與太平洋崇光百貨長期合作聯名卡事宜，因SOGO百貨單方通知銀行將於2023年8月15終止合約，自2023年8月16起持有的「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」將無法使用；因此國泰世華銀從當年7月起替持卡人進行更換CUBE卡換發作業。