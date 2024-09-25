永佳捷電梯攜手林書豪代言　搶市占拚美國市場

▲永佳捷電梯攜手林書豪代言。（圖／永佳捷電梯提供）

記者高兆麟／綜合報導

電梯大廠永佳捷由於看中林書豪過去「哈佛小子林來瘋」感人的勵志故事與創造出來的高名聲，因此期許藉由和林書豪的結盟代言，打開品牌知名度，讓永佳捷電梯深耕台灣、擴展海外市場。

永佳捷電梯董事長許作名今日出席林書豪廣告CF記者會，並透露選擇林書豪作為Masada電梯品牌代言的核心關鍵。許作名說，「機會永遠是留給準備好的人」，林書豪不管職業生涯的高低起伏，都不會澆熄對籃球的熱忱，只要機會降臨就全力表現，靠著頭腦、智慧、技術打球，在NBA闖出一片天。而永佳捷電梯也是靠「智能維修」與「服務到位」的高CP值在大廠競爭下，憑藉「馬上打、馬上到」的精神面貌，開創自己的藍海。

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許作名說，永佳捷電梯在去年是豐碩的一年，尤其是政府推出青年優惠房貸利率等因素助攻下，營建業發熱，產業鏈發光，但近期政府調控房市政策外界質疑力道過大，許作名則表示還有待觀察，政府如果調控得當，房地產市場軟著陸，是不錯經濟正循環，不希望看到如對岸調控力道過大，房市崩盤導致經濟全面衰退在台灣發生。他表示新梯業務，建商未來可能會放緩推案腳步，但永佳捷則持續朝維保、舊梯汰換深耕。