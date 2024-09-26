遊戲股王飆漲9%！鈊象將挺進英國博弈市場　股價大漲80元

▲遊戲股王「鈊象」今年海外遊戲授權收入可望賺逾一個股本。（圖／鈊象提供）

記者楊絡懸／台北報導

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」（3293），因今年海外遊戲授權收入可望賺逾一個股本，加上全年營運動能可期，並有機會進軍英國博奕市場，激勵26日股價大漲，盤中一度大漲83元，衝上983元，漲幅9.2%。

鈊象8月營收16.02億元，月增5.7%，年成長30.4%，不僅首度突破16億元關卡，單月營收也創歷史新高；累計今年前8個月合併營收118.68億元，年成長29.3%，也創歷史同期新高，業績表現亮眼，成長動能來自遊戲授權收入。

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以鈊象營收結構來看，網路遊戲營收占比40%、授權遊戲占53%、商用遊戲機占7%，整體毛利率高達96%；另就區域市場營收占比觀察，東南亞占比40%、台灣29%、美國12%、中國12%、日本3%。鈊象已經營美國市場4年，而東南亞僅2年仍有成長空間，如果歐洲市場拿到英國執照申請，將挹注鈊象未來幾年獲利。

鈊象董事長李柯柱表示，歐洲市場正穩定布局中，近期鈊象獲得瑞典及希臘的執照，也正朝向歐洲最大博奕市場英國前進，商機競爭值得期待，如果明年取得線上博奕執照而順利進軍，可望為遊戲授權收入增添成長動能。

「今年是豐收的一年。」李柯柱樂觀看待後續營運動能，整體而言，鈊象除了穩固台灣市場外，也將持續深耕海外市場，上架新遊戲、強化品牌印象及舉辦活動競賽，結合當地文化進一步開花結果，有信心擴大市占率後再繳出亮眼成績單。