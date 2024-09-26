AI超給力！美光財報佳盤後飆14%　SK海力士量產HBM晶片漲逾8%

▲美光科技。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠AI（人工智慧）題材，國際半導體股價看俏，美光科技財報優於預期盤後股價飆漲14%；而輝達（NVIDIA）供應商之一的韓廠SK海力士因開始量產AI所需12層HBM晶片，今（26）日也漲逾8%。

《CNBC》報導，美光在盤後公告第一財季調整後每股收益（EPS）約為 1.74 美元，營收約 87 億美元，毛利率39.5%，相關數據都超過市場預期。

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在此之前，倫敦證券交易所集團 (LSEG) 調查的分析師預計美光第一季每股收益為 1.65 美元，營收為 82.8 億美元。

美光第四季營收達 77.5 億美元，高於上一季的 68.1 億美元和去年同期的 40.1 億美元。FactSet 分析師平均預測為 76.5 億美元。

針對AI需求，美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，「推動了我們的資料中心 DRAM 產品和我們在業界領先的高頻寬記憶體 (HBM) 強勁增長」。

美光在美股周三（25）日正常盤上漲1.88%、收95.77美元，年初迄今上揚12.22%，受惠財報利多，盤後大漲14.55%至109.70美元。

《路透社》也報導，SK海力士已開始為AI批量生產先進晶片，今天因為美光發布強勁業績，盤中漲幅逾8.3%。

外電指出，SK海力士受惠高頻寬記憶體（HBM）量產，今年以來漲幅已逾25%。