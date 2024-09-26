美光財報優於預期　盤後股價飆漲15%

▲記憶體大廠美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，美國記憶體大廠美光在人工智慧設備需求的推動下，給出了令人驚訝的強勁銷售和利潤預測，隨後股價在尾盤飆升，盤後交易中上漲約15%，收在 95.77 美元。

美光週三在一份聲明中表示，美光第一財季收入約為 87 億美元。相比之下，分析師平均預期為 83.2 億美元。扣除某些項目後，每股利潤約為 1.74 美元，而預測為 1.52 美元。

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樂觀的前景是美光正受益於AI支出熱潮的最新跡象。高頻寬記憶體產品的訂單為美光和其他晶片製造商增加了利潤豐厚的新收入來源。該技術透過提供對大量資訊的更快速存取來幫助開發人工智慧系統。其需求一直超過供應，使得美光科技能夠提高價格並獲得長期有保障的合約。

美光週三表示，2024 年和 2025 年的產品已經售罄。消息公佈後，美光在盤後交易中上漲約15%。美光今年上漲了12%，週三收在 95.77 美元。

美光第四財季的業績也輕鬆超乎預期。截至 8 月 29 日的該季度營收成長 93%，達到 77.5 億美元。分析師平均預期每股利潤為 1.12 美元，營收為 76.6 億美元。

美光科技營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示，美光科技擁有優勢，因為它是第一家可靠地大量提供更先進記憶體的晶片製造商。他表示，隨著各公司競相增強其人工智慧軟體和硬體，並在此過程中使用更多內存，美光處於有利地位。

美光也正在擺脫個人電腦和智慧型手機需求放緩的影響。美光錶示，設備出貨量現在再次成長。Bhatia表示，這些設備將越來越多地配備人工智慧功能，需要更多記憶體晶片才能正常運作，增加了進一步的好處。

執行長 Sanjay Mehrotra 在聲明中表示，強勁的人工智慧需求推動了美光資料中心 DRAM 產品的強勁成長。進入 2025 財年，現在正處於美光歷史上最佳的競爭地位。