押美債ETF逾6%殖利率　40歲單身男靠債息養2房

圖文／鏡週刊

近幾年，高股息ETF成為國民理財聖品，從季配息到月配息，相關產品遍地開花；就連上班族也積極打造被動收入，希望透過股息收益，每月幫自己加薪。不過，40歲的小吳，不愛高股息ETF，反從去年初開始布局債券，現在不但透過債息還房貸，還有餘裕入手第二間房。

「我有一種體質，就是股票買進後都不動，一賣出就漲翻天！」40歲的小吳，在一家中小企業上班，過去投資以股票為主，市場漲漲跌跌，他哀怨地說，股票波動太大，想穩穩累積資產，實在不容易。直到2023年初，他開始接觸債券ETF後，才找到讓財富穩健長大的方法。

小吳分享，過去不碰債券主因，是因為殖利率太低，寧可把錢放在股市上沖下洗，也不想投入債券成為一灘死水。「但去年初，發現美國投資等級債券殖利率已接近5％，這數字就很吸引我。因為債息是可預期的，息收穩定，價格波動也緩，不像股息每年變動大，難以掌握。」為了進一步創造現金流，他便將房屋增貸500萬元，投入00948B（中信優息投資級債）。

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「一開始布局債市，買的是信評較高的投資等級債，後來發現00948B殖利率更高、有6％，就決定用房屋增貸500萬元買進，每月債息就用來還房貸。」小吳解釋，房貸利率約2.3％，現在就利用債息養第一間房；原本的房貸支出則存下來，因為今年他在中南部又入手了一間預售屋，需保留現金，繳交工程款。

他坦言，這兩年開始接觸債券投資後，才明白股債均衡配置的重要。「債券投資主要目的，一是穩定的債券息收，另一是價差；想賺高價差，就要鎖定長天期公債，但這就像股市一樣，永遠無法精準預測聯準會貨幣政策、及全球經濟走勢。還不如瞄準長天期投資等級債，穩穩收債息，創造現金流，讓資金運用更有彈性。」

現在小吳靠著每月25,000元債息收入養第一間房，將原本要繳房貸的錢存下來，當作第二間預售屋的工程款；戒掉在股市忙進忙出的習慣，小吳靠著穩定的債息收入，讓財富持續長大。



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