先探／台股再戰24000　誰是領頭羊？

繼美國聯準會降息兩碼，中國央行也宣布降準，美國道瓊與S&P 500指數頻創新高，最弱勢的中國股市也見反彈，台灣加權指數重返60日均線之上，成交量能已有回溫跡象。

文／黃俊超

市場期待已久，美國聯準會主席鮑威爾終於宣布降息兩碼，正式啟動降息循環，點陣圖顯示出今年內還將再降兩碼，年底利率中位數降至四．三七五％，明年三．三七五％、後年二．八七五％；通膨數據趨緩，降息幅度在市場預期範圍之內，鮑威爾除了表示降息兩碼的主要目的，是為了穩定就業市場，也強調目前沒有跡象顯示衰退風險上升。

時隔不到一周，中國人民銀行宣布將在近期調降存款準備金率○．五個百分點，向金融市場提供長期流動性約一兆人民幣，且不排除年底之前，可能會再降準一～二碼；同時也調降七天逆回購操作利率○．二個百分點至一．五％，並提出將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展，中國上證、深證與香港恆生、國企指數聞訊全面彈升。

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中國降準兩碼

美國就業市場雖然已明顯降溫，不過從整體經濟數據看來仍不差，降息帶有預防性的味道，相對之下，中國房地產是經濟的火車頭，卻出現明顯熄火，加上多家指標性國際級企業，接連退出中國市場，導致失業率頻創新高、消費力道疲軟等，包含高盛在內多家外資機構認為，中國今年ＧＤＰ成長五％的目標，無法達標的風險正在提高，可預期中國政府將持續採取更多寬鬆措施。

降息背後雖然藏著經濟成長趨緩、甚至衰退的風險，不過卻也代表市場資金將更為寬鬆，市場期待資金行情。美國道瓊與S&P 500指數近日頻創新高，代表中小型股的羅素二○○○指數再度轉強，Nasdaq站回所有均線之上，費城半導體指數則在六○日均線蓄勢突圍，歐洲的德國股市也創下新高。

台積電重返千金

聯準會降息後，美元指數在一○○附近震盪，日本央行行長植田和男暗示，不急於進一步升息，日圓近日多在一四○～一四五區間之內，日經指數也彈升回到六○日均線附近，韓國股市則站回到二四○日均線之上，印度股市持穩強勢，依舊在創高格局的軌道上。中國上證與深證指數受到中國央行政策激勵，彈升突破六○日均線，香港恆生指數則扭轉所有均線至上彎，並站回一九○○○點之上，有機會挑戰年內高點。 （全文未完）

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