駭客攻擊　3種資安險幫企業抵抗損失

▲駭客入侵示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著資訊科技快速進步，電子商務交易蓬勃發展，尤其在生成式人工智慧或雲端技術等快速推動下，網路威脅亦與日俱增，金管會指出，企業可以透過3種類資安險抵抗駭客攻擊後的損失。

官員表示，目前市售資安保險商品，除針對大型企業資安需求之客製化商品外，亦有提供中小型企業投保的資安保險商品，主要可以分為3類：

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第1種是「資訊系統不法行為保險」：

主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失。

第2種是「資料保護責任保險」：

保障因個資外洩所生對第三人依法應負的賠償責任；

第3種則是「資訊安全綜合保險」：

保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負之賠償責任等。

依據統計資料，我國產險公司資安保險之保費收入已由107年之8,908萬元逐年提升至112年之5.28億元，呈穩定成長趨勢，投保產業類別上，107年至110年以金融保險業投保占比最高，111年起電腦及週邊設備業、半導體業之保費收入已超過金融保險業，顯示相關產業開始重視資安風險。金管會表示，伴隨數位經濟加速發展，包括資訊服務業、貿易百貨業、教育及文化產業及其他行業，除廣泛運用網路服務且保有大量個資，倘受到網路攻擊恐造成業務中斷及資料外洩等損害，因此透過資安保險進行風險移轉，實為企業永續經營之重要策略。

金管會提醒，企業在建置軟、硬體之資訊安全防護機制外，可依所屬業務屬性、經營發展需要，選擇投保適合之資安保險商品以移轉資安風險，確保企業穩健經營。企業倘有投保需求，可向中華民國產物保險商業同業公會、相關保險公司或行銷通路諮詢。