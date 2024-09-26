國泰航空北美線每周增5個貨運航班　高檔運價下修有利中小企業

▲國泰航空本月北美線每周增五個貨運航班，明年4月加開達拉斯客運線，相當於每周增一全貨機航班。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業者指出，香港國泰航空本月起在北美線增加5個貨運航班，由於今年大陸市場並未出現十一長假前小旺季，兩岸三地輸北美貨載運價本月下修，大型航空貨運承攬業指出，今年第二季開始一直位在高檔的航空貨運運價，讓中小企業難以承擔，能夠下修有利中小企業出貨。

攬貨業指出，疫情前市場好的時候，台灣運往美國的空運貨載，每公斤運價在新台幣100元出頭，今年3月上旬，美西線加上燃油附加費41元，總運價共約140元，第二季開始運價多在200元以上，油料附加費還外加，本月運價雖有下修，每公斤還有220-230元，36元油料附加費外加，這樣運價讓中小企業很難做生意。

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大陸市場估計第四季旺季不旺，電商業經過去年的高運價，今年都早早安排好包機；目前東南亞出口則很旺，正是AI伺服器出貨高峰，每公斤運價約8美元，是大陸運價的倍數，因此台籍航空公司運力都移轉到東南亞航線，爭取東南亞來台轉北美貨載。

國泰航空在貨運方面也很強，國泰貨運本月起每周額外運作5對貨機航班，使往返北美的貨機航班增至每周多達37班。該公司剛宣布明年4月24日將開香港-達拉斯客運航班，以A350-1000提供每周4班，相當於一周增加一個全貨機航班，對於託運人來說也是一項利多。