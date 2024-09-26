MEET TAIWAN攜手會展業　泰國IT&CMA展秀我好吃好玩好健康

▲MEET TAIWAN攜手台灣業者參加泰國IT&CMA展。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為持續提升台灣會展品牌在東南亞目標市場之知名度及競爭力，由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「推動台灣會展產業發展計畫(MEET TAIWAN)」，攜手交通部觀光署及高雄市政府共同帶領22家台灣會展業者赴泰國曼谷參加「2024亞洲國際會議與企業會議暨獎勵旅遊展（IT&CM Asia）」。

該展於本月24日至26日舉行，我參展團成功開發出2026年世界新聞與通訊學會年會、2027年美國Advantage International企業會議獎旅等18件潛力案源，如能爭取來台辦理，不但能創造內需消費，亦可擴大台灣的國際能見度。

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今年參展IT&CM Asia，打造92平方公尺的「台灣會展形象館」，以永續材質搭建，配合清新木紋及特色會展場館插畫，同時結合螢幕的影片互動，成功吸引逾200位海外買主前來詢問，並促成163場次的一對一商機洽談，發掘出許多潛在案源。

包括2017年曾經來台辦理，2026年有意再度回歸的世界新聞與通訊學會年會、專為法律領域企業辦理獎旅活動的美國Advantage International公司，應客戶要求開發歐美以外地點選項，對亞洲的首選即是台灣、以及印度醫療器材公司Dr Lal Path Labs對明年赴台辦理企業會議獎旅活動有高度興趣等。

為擴大宣傳效益，本次參展期間還同步舉辦「Taiwan MICE Talk品牌推廣會」，以「台灣會展廊帶」及「好吃好玩好健康」兩大主題，透過生動活潑的趣味問答方式，讓現場84位參與者和媒體迅速認識台灣會展的軟硬優勢，同時也感受到台灣會展的獨特魅力。

台灣是國際公認的美食天堂，豐富的自然景觀和人文特色，也總能為會展活動錦上添花，因此MEET TAIWAN此次參展也著重宣傳台灣好吃、好玩的一面，特別於館內設置奉茶專區並佐以臺灣小吃拼盤，用台灣在地養生茶飲款待每位臨館的國際買主，美國買主Gene Harley就表示，首次認識養生茶飲概念，感覺健康又別緻。

泰國買主Norrathip Wichienthong則對台灣好吃好玩網頁推廣的刈包與漢堡的差別十分好奇，期待能透過來台灣舉辦會展活動品嚐台灣美食。

經濟部轄下的桃園會展中心於本年10月開幕後，台灣將再添場館生力軍，未來在爭取國際會議和企業會議上更具競爭力，MEET TAIWAN會透過不同管道和方式，戮力推廣台灣持續精進的會展優勢，爭取國際會展商機，打造台灣為全球會展活動最佳目的地。