力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

▲力積電董座黃崇仁與印度總理會面。（圖／力積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠力積電（6770）與印度塔塔電子昨日簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工，不過對此知名半導體分析師陸行之則坦言，這會吸引一群在台灣升遷不易的年輕人前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活，都還是未知數，呼籲半導體大廠加強新生代接班，留住優秀人才。

陸行之今日針對力積電助印度設廠表示，有個公司很奇怪，自己經營不善還在虧損，在同業中獲利墊底，目前持續虧損中，但還持續將非頂級及非次級技術轉移換鈔票，搞得同級公司殺價求生存，但好像對台灣同業影響沒有整體產業大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸行之也反問，這難道是扮演反間諜搞破壞，長期耗損當地政府半導體投資資金，讓台積電安穩做老大。

不過陸行之也說，可惜的是，這會吸引一群在台灣升遷不易的半導體年輕人離鄉背井前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活都還是未知數。

因此陸行之也呼籲，加強及無私地訓練各階層新生代接班，加速中高階主管世代交替，留住優秀骨幹人才。

陸行之也指出，晶圓廠應付地緣政治而提高成本的海外設廠，其附加價值可能是留才及海外訓練骨幹人才。