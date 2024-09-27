外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，Arm曾與英特爾接洽，希望收購產品部門，但已被告知該業務不會出售。

知情人士表示，在高層調查中，Arm 並未表達對英特爾製造業務的興趣，因為討論是私下進行的。英特爾有兩個主要部門：一個銷售個人電腦、伺服器和網路設備晶片的產品部門，另一個經營其工廠。

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至於Arm 和英特爾的代表，雙方都拒絕置評。

英特爾由於今年以來業務迅速惡化，成為了收購猜測的目標。英特爾上個月發布了一份災難性的獲利報告，導致其股價遭遇數十年來最嚴重的暴跌，並且正在裁員 15,000 人以節省資金。英特爾還縮減了工廠擴張計劃，並停止了股息。

作為扭虧為盈努力的一部分，英特爾正在將晶片產品部門從其製造業務中分離出來。彭博社上個月報導，此舉旨在吸引外部客戶和投資者，但也為公司分拆奠定了基礎。

Arm 由軟銀集團持有多數股權，其大部分收入來自銷售智慧型手機晶片設計。但執行長Rene Haas一直在尋求將其業務範圍擴大到該行業之外。其中包括進軍個人電腦和伺服器領域，其晶片設計正在與英特爾相媲美。儘管英特爾不再擁有曾經擁有的技術優勢，但仍然在這些市場中佔據主導地位。

與英特爾的合併將有助於 Arm 擴大影響力，並啟動銷售更多自有產品的措施。該公司目前向客戶授權技術和設計，然後客戶將其轉化為完整的組件。其客戶名單包括科技領域最知名的公司，例如亞馬遜公司、高通公司和三星電子公司。