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台灣精品復健照護創新產品　風靡德國REHACARE展

▲法蘭克福辦事處經濟組組長洪敬庭(中)出席記者會，與杜塞道夫台貿中心主任廖俊生(左3)及產品發表企業合影，一同推廣臺灣輔具及照護產業形象。（圖／貿協提供）

▲法蘭克福辦事處經濟組組長洪敬庭(中)出席記者會，與杜塞道夫台貿中心主任廖俊生(左3)及產品發表企業合影，一同推廣台灣輔具及照護產業形象。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為搶攻全球健康照護產業的龐大商機，台灣精品於本月25日至28日首次前進全球最具規模的輔具盛會-德國國際身障復健暨安養照護展(REHACARE)。本次展出匯聚11家台灣精品獎得獎企業以及台灣最具特色的照護產品製造商，共同展出14件創新產品，並以行動輔具、智慧復健及全面照護三大主軸為核心，全面展現台灣在健康照護領域的創新實力。

展覽首日，台灣精品館以「Empowering Self-determined Living with Taiwan Excellence」為主題舉辦媒體記者會暨產品發表會，展示台灣在健康照護科技上的卓越創新能力與競爭優勢，為有需求的群體開闢了邁向康復與生活自主的新途徑。成功吸引了當地多家醫療照護專業媒體參與和報導，包括 mgo fachverlage、Health&Care Management、MTD Verlag GmbH、Thieme、Pflegezeitschrift及Pflege & Familie等。

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法蘭克福辦事處經濟組組長洪敬庭在開場致詞時指出，台灣產品以其卓越的技術與品質承諾享譽國際，醫療產業更是持續快速發展。根據Pacific Bridge Medical(PBM)分析，2023年台灣醫療器材產業產值突破57億美元，年增率達8%。

此外，台灣企業在精密金屬、ICT、半導體和軟體方面表現出色，這些優勢為開發輔助科技和生活自主應用設備奠定了堅實基礎。值得一提的是，自2022年起台灣在輪椅輔具出口量擠進全球排名第三，讓「世界輔具王國在台灣」響譽國際，今年台灣精品在Rehacare2024更進一步展現台灣輔具及照護產業能量。

發表會中百發科技發表「動態床/坐墊」（Dynamic Mattress & Seat Cushion），是應用複合材料及多層結構開發的創新、獨特凝膠產品，可依患者狀況調節支撐位置，可配備氣囊翻轉裝置，多點均勻釋放壓力，360度連續散熱達到身體和皮膚健康高品質照護目的。

國睦工業的「前驅多功能復健型電動輪椅」(FWD Rehab Power Wheelchair)融入跑車設計理念，優化座椅仰臥系統及腳踏板，提高使用者完美行動體驗；高登智慧的「好十肌」(Perfect Ten)首創運動即時傳訊，一機訓練十個肌群，涵蓋上下肢肌力強化，達到均衡訓練以及全身健身效果。

台灣精品並特別透過官方APP、展館主出入口廣告宣傳，吸引眾多人潮前來參觀。MTD Verlag專門報導醫療器材、醫療技術和醫療輔助市場等資訊媒體，其代表Bayer專精製鞋工業，特地前來採訪元派實業的捷護機能性鞋墊，深入探詢元派設計鞋墊產品時對於腳的研究與健康數據。

現場除了歐洲買主外，來自以色列、沙烏地阿拉伯的買主前來了解國睦工業的前驅多功能復健型電動輪椅；西班牙骨科醫生對福寶科技 Free Walk 外骨骼機器人有興趣特來體驗。

福寶科技外骨骼機器人可設定自動走路，亦成為土耳其買主為其長期癱瘓家人尋找鍛鍊下肢的重要產品。台灣精品館內更安排擁有運動與健康認證的教練出席帶動輕運動，打造台灣精品館為無壓力區；還有噴槍藝術師在現場為來訪者客製化噴畫與台灣精品Logo相關圖案作為紀念品，每日吸引許多人進入台灣精品館，同時更多認識台灣精品館展品。

隨著全球樂齡人口的增加、慢性疾病的普遍化以及醫療技術的進步，結合運動風潮和高齡族群居家照護的需求，輔助移動設備、智慧復健及支持性照護的市場需求持續增長。

台灣在這三大領域展現了卓越的創新實力與全球競爭力，透過科技融合、數據分析和人性化設計，臺灣的相關產品不僅在本地市場廣泛應用，更積極拓展國際市場，為年長者及有需求的群體提供全方位且智能的照護與復健解決方案，並進一步推動台灣健康照護產業的國際化發展。

更多資訊可至網頁(https://events.taiwanexcellence.org/de/2024Rehacare/

關鍵字： 台灣精品復健照護創新產品風靡德國

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