華碩總裁曾鏘聲11月退休！內部信曝光　副董徐世昌將承接業務

▲華碩電腦集團總裁曾鏘聲。（圖／翻攝自華碩官網）

記者楊絡懸／台北報導

華碩電腦集團27日宣布，總裁曾鏘聲將於11月退休，未來管理範疇將由華碩副董事長徐世昌承接。華碩舉辦溫馨茶會向曾鏘聲致上感謝與祝福，曾鏘聲表示，AI世代來臨，以徐世昌的前瞻策略，將帶領團隊開創新局。

華碩董事長施崇棠指出，曾鏘聲對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的「巨獅策略」做出重大貢獻，內心充滿感激與不捨，祝福曾鏘聲下一階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾鏘聲則充滿感謝說道，最感謝的是同仁們相互的真誠與互信，過去26年一起追尋無與倫比，讓華碩精采創新、完美品質的定位，贏得客戶的信任與推崇。AI新世代即將來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，以徐世昌的睿智洞見與前瞻策略，必將帶領團隊開創新局，再造巔峰。

施崇棠向同仁發布內部信，表達曾鏘聲過去26年對華碩的貢獻：

各位同仁好，

華碩電腦集團總裁曾鏘聲宣布將於11月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接，請與我一同向曾總裁（Jonathan）致上最誠摯的感謝與祝福。

過去26年來，Jonathan對華碩的品牌、文化及開放事業群的巨獅策略做出重大貢獻。

因為我的請託，Jonathan從源頭建構華碩的核心業務團隊與國際品牌行銷的完整性，並堅持先建立精采創新、完美品質的品牌定位，再累積品牌價值與銷售業績，紮實的擴展出全球160多個業務與服務據點，讓華碩成為「台灣最具價值國際品牌」。

在公司遭遇資源與管理能量的配置瓶頸時，也由Jonathan獨自領導開放平台事業群以及後續成立的AIoT事業群，將主模板的巨獅策略發揮到淋漓盡致，並成功達成其他BU的銀豹策略與小金獅策略，成為公司營運中的中流砥柱。

更重要的是Jonathan在形塑公司文化的貢獻，Jonathan是華碩五德「謙、誠、勤、敏、勇」與Ray Dalio「嚴格的愛」的最佳典範，貫徹華碩「崇本務實」的文化，全力主張「去虛務實」，對公司文化造成深遠影響。

我的內心充滿著感激與不捨，祝福Jonathan下一階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿！

施崇棠