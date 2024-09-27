黃志芳：AI將改變全球商業模式　把握全球變局下的新機遇

▲外貿協會董事長黃志芳於2024台灣人工智慧年會發表「全球變局與人工智慧」主題演講。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024台灣人工智慧年會」於9月27日在南港中研院人文館登場，黃志芳以「全球變局與人工智慧」為主題，深入探討當前全球政經局勢與人工智慧(AI)發展的交互影響，提醒台灣企業家須在這一變局中找到護城河，並緊抓此一機遇，找到未來的商業模式，積極應對未來的挑戰。

年會以副總統蕭美琴、主辦單位台灣人工智慧學校基金會副董事長魏啟林的致詞揭開序幕，和碩科技董事長童子賢及貿協董事長黃志芳應邀發表主題演講。

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黃志芳提到，全球化的撕裂和文化戰爭是當前世界動蕩的根源，並分析了美中對抗的背景等因素，導致地緣政治處處峰火，沒有安全隔艙，全球金融市場目前處於高度脆弱的狀態，特別是金融自由化帶來的風險加劇了這一現象。AI時代的來臨則讓地緣政治、總體經濟、以及全球正在發生的文化戰等更加複雜。我們所習慣的舊世界逐漸瓦解，新世界尚未形成，這是最好的時代，也是最壞的時代，人類社會正處於大轉型階段。

黃志芳表示，當未來AI有了長期的記憶，具備個人特性，將徹底改變人類社會現有的互動模式，影響十分深遠，一切將重新洗牌開始，未來的商模不是我們現在可以想像的。

台灣位於AI供應鏈的末端，除專注硬體製造外，對未來的AI世界的想像比較欠缺。人工智慧學校，不只是人才培訓場域，更可以成為未來台灣在未來AI世界研究發想的智庫大腦。

產業方面，黃志芳認為，台灣除在AI伺服器、PC、手機、機器人等領域具有優勢，將來能主動感知環境，作出決策並執行的AI Agent將是未來重要發展趨勢，台灣企業可在AI的眼、耳、鼻、身、意的應用上尋找商機。

他強調，AI具備超越人類的創造力和決策能力，將徹底改變全球商業模式，40年前張忠謀先生已預見未來是晶片無所不在的時代，所以創造了台積電的商業模式。面對未來AI無所不在的時代，我們也要有同樣的遠見，去尋找未來AI時代的商模。

最後，黃志芳呼籲台灣企業家抓住這一機遇，積極應對未來的挑戰，面對 AI帶來的巨大變革，台灣企業家需要具備全球視野，並在地緣經濟、供應鏈重組等方面做好準備，迎接嶄新的AI時代到來。