力積電不堪虧損「與日SBI合作告吹」　SBI：續在宮城縣設廠

▲力積電曾在2023年8月與SBI成立合資公司，圖為力積電董事長黃崇仁。（圖／力積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

日本SBI Holdings今日在官網發布聲明，表示雖然一直在考慮與力積電合作在日本設立半導體工廠，但根據力積電的要求，SBI決定解散合資公司。

SBI聲明指出，根據 2023 年 7 月 5 日《與台灣主要半導體代工廠力積電關於在日本設立半導體工廠設立籌備公司基本協議通知》，本公司與 力積電同意成立一家工廠建設籌備公司，然後成立了JSMC Corporation（現JSMC Holdings Corporation）。此外，2023年10月，位於宮城縣黑川區大平村的第二仙台北部核心工業園區被選為工廠建設計畫用地，並於2023年10月31日，公司、力積電、JSMC、宮城縣縣已就上述規劃地點興建半導體工廠達成基本協議，並獲得政府一定金額的補貼。

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根據與力積電達成的基本協議，SBI公司將提供選廠地點候選的支持，以及與政府談判的支持，包括獲得補貼，以及計劃資助計劃，但公司最近收到力積電的通知，因業績惡化，通知SBI無法承擔相關業務的風險，希望推遲此事。

基於力積電的技術轉移和該公司的半導體代工業務記錄，SBI公司一直在考慮在JSMC開展半導體製造業務，但在收到力積電的通知後，公司不得不做出一個艱難的決定。

SBI表示，雖然公司對取消與力積電的合資公司感到非常失望，但SBI將繼續努力，在宮城縣開展超越此的半導體相關業務。