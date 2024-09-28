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中國競爭與Euro 7排放目標夾擊　歐洲汽車製造商面臨雙重挑戰

▲▼ 圖為比亞迪一款電動車。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲面臨來自中國電動車的競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

隨著歐洲電動車今年銷售停滯不前，許多汽車製造商因無法達到Euro 7排放標準，面臨巨額罰款的風險。根據Counterpoint Research的最新分析，汽車OEM已將電動車銷售作為降低其車隊平均排放的重要手段。然而，消費者對電動車高價格、相關保險費用及充電體驗不佳的負面認知，延緩電動車銷售的進一步提升。

歐洲的老牌汽車製造商目前正面臨來自中國電動車製造商的強大競爭壓力，同時還必須應對即將到來的Euro 7排放標準。根據該標準，從2025年7月起，新車的車隊平均二氧化碳排放量需從目前的每公里116克降至93克，超過該限額將面臨每多排放一克CO2需繳納95歐元的罰款，且適用於每輛新登記的車輛。

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應對Euro 7排放標準，汽車OEM已經投入高達700億歐元於電動車平台、產品及電池的開發和製造，期望通過電動車的銷售來降低其車隊的平均排放。隨著德國於2023年取消電動車補貼，消費者對電動車的負面情緒上升，導致歐洲電動車銷售增速放緩，並在2024年首次預計表現不如整體乘用車市場。

根據Counterpoint的分析，加入CO2排放聯盟或遊說放寬標準僅是短期對策，汽車OEM最終仍需要解決消費者對電動車價格、充電問題及保險費用的負面認知。許多OEM已計劃在2025年和2026年推出A級和B級平價電動車，以此來平衡電動車與燃油車之間的價格差距。此外，解決充電基礎設施不足和高昂的保險成本也是提高電動車銷售的關鍵。

歐洲汽車製造商面臨的挑戰不僅來自於日益嚴格的排放標準，還有來自中國電動車市場的強大競爭壓力。未來，電動車市場的表現將成為決定這些製造商能否順利達標的關鍵因素。

關鍵字： 汽車

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