黃金創8年最狂單季表現　年內上看3000美元

▲黃金。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳瑩欣／綜合報導

受惠聯準會（Fed）降息激勵，國際金價本周連4個交易日創高，雖周五（27日）拉回休息，但本周仍累計上漲1.38%，隨著接近9月底第三季將結束，估計本季金價表現將迎來8年表現最佳的一季，專家看好後勢，估年內即可以看到3000美元／盎司。

國際金價周五現貨黃金紐約盤以下跌0.53%、2658.32美元／盎司作收，低於周四一度所創歷史最高位2685.58美元，本周累計上漲1.38%，美國黃金期貨收跌 0.9%、2668.1 美元／盎司作收。

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根據《路透》報導，作為對抗地緣政治和經濟不確定性的傳統對衝工具，黃金本季上漲了14% 左右，這是自2016 年第一季以來的最強勁表現，今年至今上漲了28% 左右，為14 年來的最高漲幅。

報導稱，在上周聯準會（Fed）降息半個百分點後，市場押注未來還會進一步降息，投機性需求已將黃金推至「超賣」技術水準，即便如此，一些投行預計金價可能會上漲至 3000 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，今年很有可能達到每盎司 3000 美元的水平。

Streible補充指出，中東和平談判破裂、美勞動力市場可能繼續惡化，Fed可能再降息50個基點（0.5個百分點、2碼），中國可能會釋出更多刺激措施，這些因素將支撐黃金市場。

