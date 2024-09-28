夾5菜沒有肉「比其他人貴30元」！自助餐老闆：因為年輕人賺得多

▲因為是年輕人，所以算比較貴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

自助餐是不少外食族的首選，可以選擇自己喜歡的菜色，又可以均衡飲食，不過價格卻常常讓人匪夷所思，一名網友表示，每次去自助餐都夾差不多的菜色，但價格越來越貴，觀察別人的菜色，量比他多還便宜了10-30元，怎料老闆竟說「年輕人賺比較多，算貴一點」，讓他超傻眼。

原PO在Dcard發文，「因為是年輕人所以故意算比較貴」，很常去家裡附近的自助餐用餐，老闆和客人幾乎都是阿公阿嬤，吃了一陣子發現，明明每次菜都夾得差不多，價格卻越來越貴，從60元漲到85元，原本以為是菜價上漲，於是偷偷觀察其他客人的菜色，「價錢跟我差了10～30元，重點是我還沒夾魚或肉那些」。

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某次結帳時，他問了老闆「跟前一個夾差不多，為什麼我就比他貴？」老闆用輕蔑的語氣回答，「年輕人賺得多，就算貴一點」，他聽完後超傻眼，原來是看人看心情漲價，「現在老人怎麼會有這種壓榨年輕人的想法，而且他們怎麼會覺得我們這一代賺比較多，過比較好？只好乖乖找有公定價格的店吧」。

貼文曝光，網友建議去秤重的自助餐，「遇過一樣的事，現在幾乎不買了，因為每次結帳都會被離譜價格弄到心情差」、「你放著說那我不吃了就走，以後不再去」、「菜市場也是一樣，更多是覺得你不懂不會吵，你講了就找個藉口」、「也可能因為年輕人普遍不會反應，曾經當場聽到老人說今天怎麼比較貴，老闆假裝再看了一下說他算錯了，馬上便宜了15元，從此不去目測算錢的店」。