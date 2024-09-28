交往7年AA！出社會年收百萬　「女友碩士延畢0資產」他嫌窮想分手

▲原PO認為兩人經濟狀況差距大。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

如果情侶想要走得長久，不能光靠愛情維持，雙方的經濟狀況和家庭背景也需要考慮進去，一名男網友表示，與女友交往7年了，感情很穩定，約會都是AA，但出社會後發現經濟能力差太多，有400萬元資產，年收破百萬，想在30歲前買新北房，但女友碩士延畢，0資產，且家中有負債，為兩人的未來感到擔憂。

男網友在Dcard發文，「女友太窮要分嗎？」即將踏入25歲，與女友交往7年了，感情穩定，價值觀也很合，交往花費都是AA平分，女友各方面都很好，但出社會後發現經濟能力差太多了，他有400萬元的資產，在外商公司上班，年收破百萬，家人在北部有2棟房，計畫30歲前自己也買一間新北房。

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而女友目前碩士延畢，0資產，家人在南部有1間房，家裡有負債，沒有買房打算。原PO坦言，女友努力學投資，希望改善差距，但他擔心未來的生活品質會差很多，「我是重享受的人，卻都不太敢跟她說想出去玩，怕造成她的經濟負擔，但幫她出錢很不給她面子。」

此外，他希望可以快點買房，但女友的經濟狀況讓他很擔心，且女友執意要走收入低的藝術創作行業，「沒把握能跟收入低，且有負債的另一半成家，不會因為愛她而想養女友一輩子，更何況小孩支出怎麼辦，這樣是不是只能分了？」

貼文曝光，網友勸分，「分吧，你年收百萬，她還是學生收入0，你也和她AA，你只會擔心她佔你便宜，不想為她花錢不是問題，畢竟你覺得她不值得。但真的不需要冠冕堂皇地說是怕她『沒面子』，搞得一副很替她著想的樣子」、「這就是AA的結果，一個女的用7年青春，還跟男的AA，這時候男生薪水開始穩定一腳把她踢開」、「不想幫她出錢真的可以直說，大聲點說我就是摳」。