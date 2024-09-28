台灣半導體大老領軍前進日本　邰中和出任J Group主委

▲宏碁電腦共同創辦人、亦是宏碁五虎之一的邰中和，為AI新創公司Zettabyte董事長，正式接任日本委員會（J Group）主委。（圖／Zettabyte提供）

記者潘姿吟／台北報導

台灣半導體產業界大老邰中和，26日在台灣新東向全球產學研聯盟協進會的會議上，正式接任日本委員會（J Group）主委。他表示，未來將全力協助推動台灣半導體及資訊通信技術（ICT）企業進軍日本市場，並促進其發展。

邰中和為宏碁電腦共同創辦人、亦是宏碁五虎之一。目前，他擔任新創公司 Zettabyte 的董事長，該公司專注於亞洲 AI 資料中心的軟體與系統開發。近日聯手代工大廠緯創（3231）締結策略聯盟，並在台建置首座「超大規模AI資料中心（Hyperscale AI Data Center）」，在半導體界引起關注。

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他表示，台積電在日本九州熊本的量產計畫，已成為台日經濟合作的典範。台灣新東向全球產學研聯盟甫成立的J Group，任務有三：包括產學研合作、企業落地服務、台日資源媒合。未來，將透過經濟部的「境外關內」政策，幫助更多台灣企業拓展日本市場，進一步鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位。

台灣新東向全球產學研聯盟協進會執行長陳孝昌表示，除半導體領域，台灣新創企業在全球市場中的影響力不斷提升。為此，協進會與 Nasdaq 合作成立 Asia Innovation Hub（AIH），協助新創企業應對國際市場資本與技術轉移的挑戰，並鞏固台灣與亞洲國家的產業鏈結。同時，J Group 將持續與台日政府部門合作，促進經濟合作，幫助台灣企業在全球市場中脫穎而出。

在產學研合作方面，由陽明交通大學負責、校長室顧問張智為擔任召集人，推動技術研究與應用，為台灣產業升級提供技術支持。企業落地服務則由 DoMo 集團董事長李奇嶽擔任召集人，提供從法律法規諮詢、公司設立到銀行、簽證等全方位支援，協助台灣企業順利進軍日本。資源媒合與跨國合作推動部分，由新東向協會監事、世朋國際公司策略長郭曜郎負責，促進跨國項目發展。