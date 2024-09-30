AI供應鏈短期有壓！輝達晶片遭打壓見利空　台股大跌598點

▲台股開低走低，終場指數大跌598.25點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

受到日圓升、日股下挫影響，台股30日開低走低，終場指數大跌598.25點，跌幅2.62%，大盤收在22,224.54點，成交量3,918.94億元。除了日本政經因素，市場傳出中國官方為扶持當地晶片業者，要求不得採購輝達（NVIDIA）AI晶片H20，衝擊台系AI供應鏈，多項利空加重台股跌勢。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股指數一舉跌破季線，除了受到日圓升值影響之外，加上中國政策紅利帶動造成資金排擠效應。此外，市場傳出不得採購輝達「特供版」AI晶片H20，短期恐對晶圓龍頭大廠為首的台灣AI供應鏈造成衝擊，加重台股跌勢。

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廖炳焜表示，日本新任首相對於薪資、利率等政策，都將牽動日圓走勢、經濟發展、通貨膨脹等，倘若日圓走勢波動增加，仍會造成全球市場股市震盪。

不過，目前台股基本面並未改變，包括台灣製造業回歸穩定成長等，但因為市場多空訊息近期被放大解讀，進而造成指數波動，預料這些利空因素對台股僅為短期影響，預期指數在季線上下震盪的機率上升。

整體而言，廖炳焜認為，目前陸股帶動的資金效應，挹注傳產族群獲得買盤，短線可留意陸股相關受惠族群，中長線仍可著重半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關、生技醫療、必需性消費品等具成長性類股。