中國信託落實節能減碳、環保永續　勇奪「台北市零碳標竿獎」特優獎

▲台北市政府舉辦「台北市零碳標竿獎」，中信銀行榮獲「工商產業乙組」特優獎，台北市政府產業發展局局長陳俊安（左）頒獎予中信銀行總務處處長陳文榮副總經理（右）。（圖／中信銀提供）



記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）因應氣候變遷及生物多樣性喪失之現況，積極落實「節能減碳、環保永續」核心理念，將2050淨零排放納入永續發展藍圖，中國信託銀行推動全臺灣154家分行進行設備節能、綠電購置等措施奏效，以中信銀行大直分行代表參加臺北市政府「2024臺北市零碳標竿獎」評選，於今（30）日勇奪「工商產業乙組」特優獎，表揚中信銀行善盡環境永續責任，致力降低對環境負面衝擊的努力。

臺北市政府為鼓勵各界提高能源效率及節能減碳績效，主辦「臺北市零碳標竿獎」，本屆按契約用電容量800kw以上及以下分為「工商產業甲組」、「工商產業乙組」，另設有「社區組」，甲、乙組共計30組參加，中信銀行大直分行以節電量15,344度、減碳量17公噸的佳績，奪下「工商產業乙組」特優獎，臺北市政府產業發展局局長陳俊安特別出席頒獎予中信銀行總務處處長陳文榮副總經理。

中國信託承諾遵循國家環保與能源轉型政策，參考國內外標準制定改善環境與能源目標，打造符合國內外綠建築認證標準之辦公環境，2015年至今中國信託金融園區三度取得臺灣綠建築鑽石級標章、中國信託行政大樓則獲得臺灣綠建築鑽石級標章並取得代表「近零碳建築」的建築能效第1+級認證、中信金控臺中金融大樓認證為臺灣綠建築銀級標章。

此外，中信銀行長期推動綠色採購，15度獲環境部表揚民間企業及團體綠色採購績優單位。實施「ISO14064-1溫室氣體盤查」、選購具有節能標章認證產品外，中信銀行自2020年起落實空調主機汰換專案、更換為LED燈具，亦逐年提升綠電購置比例，2023年共購93萬度綠電，設下2025年購買綠電合計2,993萬度之目標。藉由政府委辦的節能診斷服務中心專業診斷輔導，協助中信銀行調查耗能設備使用情形，導入能源管理系統，以達節能永續目標。

另一方面，中信銀行也鼓勵同仁自行使用環保、可回收商品、搭乘大眾交通工具，舉辦獎勵活動與宣導措施支持永續發展，如鼓勵同仁加入無肉蔬食減碳行列的「食在減碳」活動，為期三個月共計1992人次參加，減碳約近30公噸、約0.07座大安森林公園一年吸碳量的成果，持續推動落實減碳及永續營運理念。