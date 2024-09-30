台灣精品首度聯名日本Good Design　大秀台灣設計實力

▲台日兩地貴賓合影，左起東京台灣貿易中心主任鄧之誠、野原GROUP株式會社部長斉藤太郎、日本設計振興會理事長深野弘行、外貿協會秘書長王熙蒙、台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋、活動嘉賓藤岡靛、活動主視覺設計師方序中。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣產業界奧斯卡獎「台灣精品獎 Taiwan Excellence Award」首度與東方設計奧斯卡獎「日本優良設計獎 Good Design Award」聯名合作，於本月27日至9月29日三天，在東京車站旁的高級購物中心 KITTE 丸之內一樓舉辦台灣精品體驗活動。現場展示包含友達、宏碁、友訊、美利達、歐萊德等23家企業、55項得獎的台灣優質產品，涵蓋時尚生活、運動休閒、電子通訊以及電腦軟體共四大領域。

活動主視覺及廣告特別邀請台灣「三金典禮」主視覺設計師方序中親自操刀，讓日本民眾感受來自臺灣的創新產品力與設計能量。開幕活動吸引朝日電視台、日本電視台等29家媒體採訪報導。

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9月27日的開幕儀式上，外貿協會秘書長王熙蒙與日本設計振興會理事長深野弘行簽署合作備忘錄(MOU)，未來雙方將共同推動設計與產業的交流，並相互推廣各自的獎項。

王熙蒙致詞表示「台日有許多合作，但這次更強調設計交流。現場展出的台灣產品，均獲台灣精品或 Good Design 獎項，不僅代表這些產品通過國際設計評選高標準認可，還是台灣企業智慧與創新的結晶，並獲得政府保證。」

九月中剛上任的駐日代表李逸洋大使也指出，這次活動是向世界展示台灣設計實力的絕佳機會，並成為深化兩國友誼與合作的重要平台。

本次活動同樣獲得了日本設計振興會、日本交流協會、JETRO和東京都政府等單位的大力支持。

活動現場邀請到日本超人氣男星藤岡靛擔任特別嘉賓，為盛會增添星光話題。藤岡靛表示他非常喜愛臺灣，在工作上也時常感受到台灣的溫暖人情，並現場展示他在台灣騎摩托車的照片。王熙蒙也特別贈送全球首款獲雙獎肯定的產品-由鴻辰通訊 ible 所推出結合藍牙降噪耳機的穿戴式負離子空氣清淨機「Airvida E1」給藤岡靛，並希望他能創作出更多美妙音樂。

現場超過百位粉絲熱情參與，一樓會場以外，二樓以上更是站滿人潮，擠爆活動現場。

日本優良設計獎 Good Design Award 被譽為東方設計奧斯卡獎，旨在表彰對社會與生活有貢獻的優秀設計，每年都有超過百件台灣作品獲此殊榮。相比 Good Design Award 著重設計表現，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的台灣精品獎，評選標準除了設計之外，還包括品質、研發及行銷等表現，得獎產品具備進軍全球市場的競爭力與影響力。

此次台灣精品聯名 Good Design Award 的體驗活動為期三天。9月28日，知名設計師方序中將與 Good Design 評審鈴木元舉行專業設計對談講座，並與當地小學合作，舉辦展現小朋友創意力的未來產品發表會。

9月29日，台灣精品官方吉祥物「福熊」帶領參觀各展區，並設計有獎徵答、互動明信片牆、數位集章等豐富活動，多項好禮讓日本民眾享受參與的樂趣。

除了三天的體驗活動，還同步在JR山手線車廂內、東京車站南口的大型LED螢幕等處播放活動主視覺動畫廣告，進一步擴大宣傳。此外，於 KITTE 丸之內三樓的 Good Design Store 官方展售店及誠品生活日本橋店等地也設置了台灣精品快閃攤位，至10月中旬前，喜愛台灣產品的日本民眾可以直接前往選購台灣優質產品。