拓展南美洲新動能　IEAT與哥倫比亞貿協簽備忘錄

▲IEAT秘書長黃文榮以通訊締盟完成簽訂合作備忘錄。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)上周五（27日）與哥倫比亞最具影響力之工商團體「全國對外貿易協會(Analdex)」透過通訊締盟完成簽訂合作備忘錄，進一步鞏固IEAT與南美洲的國際合作夥伴關係。Analdex成為IEAT全球第60個國家、第177個姐妹會。

本次締盟已由IEAT秘書長黃文榮及Analdex會長Javier Diaz Molina代表通訊簽約合作備忘錄，並經由我國駐哥倫比亞代表處經濟組組長李光興居中促成及協助，為雙邊經貿開啟合作之門，進而促進台灣與哥倫比亞之間的合作，搭建經貿交流新橋梁！

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哥倫比亞「全國對外貿易協會」自1971年成立以來，長期致力於促進哥倫比亞的出口，積極協助當地出口商拓展國際市場，並提升出口貿易的競爭力。該組織在推動哥倫比亞貿易成長方面發揮了重要作用。IEAT會員結構以進口商為主，與Analdex的業務性質高度互補。

這次的結盟不僅結合了雙方會員廠商的利益，在幫助台灣廠商拓展南美洲市場的同時也提供多元的進口來源，為未來的合作創造更多可能性。雙方簽訂合作備忘錄將成為深化台灣與哥倫比亞經貿關係的重要一步，促進更多經貿互動，為兩國經濟注入新動能，共同促進經濟繁榮與發展。

哥倫比亞位於南美洲西北部，連結中美洲及南美洲大陸樞紐，是拉丁美洲的重要製造業大國。哥國豐富的石油資源支持了石化產業的發展，生產包括塑料、肥料和工業化學品等產品。食品加工也是該國關鍵產業，尤其是咖啡、糖、可可和水果的加工與出口，其中哥倫比亞的咖啡享譽全球市場。該國亦為世界第10大煤礦生產國及第4大出口國，在全球能源市場中佔據關鍵地位。

2023年台灣與哥倫比亞雙邊貿易總額高達5億4,469萬美元，2021至2023年連續三年呈增長趨勢。哥國為我國在拉丁美洲的第5大貿易夥伴，我國至哥國主要進口煤、咖啡、皮革及寶石等產品，對哥國主要出口腳踏車、汽機車與汽機車零配件、合成纖維絲紗梭織物及不銹鋼扁軋製品等。

此次締盟不僅深化台灣與哥倫比亞之間的貿易關係，還為雙方會員廠商創造更多潛在的市場商機。IEAT期待在不久的將來與Analdex透過雙邊互訪或舉辦商業媒合會等活動展開實體交流，進一步加強台灣與哥倫比亞經貿聯結，為雙方會員廠商帶來更多機遇，在國際市場中創造雙贏。