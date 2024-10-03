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央行發威文山特區買氣下滑2~3成　在地認「短空長多」

▲▼ 。（圖／永慶不動產提供）

▲文山特區是東高雄知名購屋熱區，人口紅利又有明星學區加持，近年吸引許多自住客移入。（圖／永慶不動產高雄文山澄清加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

文山特區是東高雄知名購屋熱區，位於高雄人口最多的三民、鳳山交界，人口紅利又有明星學區加持，近年吸引許多自住客移入，不隨景氣影響買氣，剛性需求相當旺盛，專家表示，儘管有打房利空，房價抗跌性強，近1年房價有3~4成漲幅。

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永慶不動產高雄文山澄清加盟店長葉東和表示，文山特區位於高雄三民、鳳山交界處，由於鳳山、三民是高雄人口最多的前2區，人口紅利的剛性需求，帶動文山特區購屋需求一直非常旺盛。

▲▼ 。（圖／永慶不動產提供）

▲該區街廓整齊、綠意充足，商業機能發達，是東高雄最受歡迎的住宅區段。（圖／永慶不動產高雄文山澄清加盟店提供）

文龍路與文鳳路有文龍公園與文鳳公園，澄清路有寶業里滯洪公園，小環境綠意充足，加上又有陽明明星學區，文教氣息濃厚，家長指名度高，區域內有相當多餐廳、連鎖品牌等店家，商業機能發達，加上街廓整齊、綠意充足，是東高雄最受歡迎的住宅區段，兼具生活、休閒等機能，房價年年攀高。

葉東和分析，有別目前市場主流以2房為主，該區段家庭自住客居多，最受歡迎的產品以大樓3、4房為主，新大樓成交價約43~45萬元，5年內大樓成交價38~40萬元，是鳳山大樓均價最高的生活圈。

▲▼ 。（圖／永慶不動產提供）

▲有別目前市場主流以2房為主，文山特區以家庭自住客居多，最受歡迎的產品以大樓3、4房為主。（圖／永慶不動產高雄文山澄清加盟店提供）

近期受限貸令、央行第7波信用管制陸續影響，葉東和坦言，自住客也出現觀望潮，近期買氣直接掉2~3成，不過文山特區屬於東高雄精華地段，沿澄清路可銜接衛武營、澄清湖等區段，加上因生活機能好，交通又便利，周邊大寮、甚至屏東市的人口也會往鳳山移動，形成該區的旺盛買氣。

▲▼ 。（圖／永慶不動產提供）

▲永慶不動產高雄文山澄清加盟店長葉東和表示，限貸令造成的影響「短空長多」，房價保值性高。（圖／永慶不動產高雄文山澄清加盟店提供）

葉東和認為，區域內學區完整、綠覆比高，距離交流道也不遠，方便南來北往，未來可透過捷運黃線與紅線串連，提高大眾交通便利性，也有重視交通機能的在地客購屋。

儘管買氣出現跌幅，但因整體的地段條件優越，限貸令造成的影響，堪稱「短空長多」，葉東和說：「房價保值性高，未來房價易漲難跌。」

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關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶不動產高雄鳳山文山特區

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