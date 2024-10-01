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桓鼎董座鬧雙胞　新董座入股台端遭控掏控上億

▲▼桓鼎董座鬧雙胞，新董座入股台端遭控掏控上億。（圖／業者提供）

▲桓鼎董座鬧雙胞，新董座入股台端遭控掏控上億。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球電動自行車領導品牌荷蘭Accell Group主要電池供應商統量電能，董事長陳帝生涉嫌掏空公司近億元，主導投資已虧損近17億元的台端興業公司(3432)，不但未在公開資訊觀測站進行公告，連統量電能的母公司桓鼎公司─KY（5543）董事長張建智也被瞞在鼓裡，一怒向檢調控告陳帝生涉嫌背信等罪。

張建智提告指出，桓鼎公司於113年8月22日召開董事臨時會，在他宣布散會後，總經理莊宏偉及其他部分董事竟然違法進行董事長解任及選任決議，所有決議自始無效。

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接著桓鼎董事長就出現雙胞案，張建智8月23日突然遭公司董事兼總經理莊宏偉公告解除董事長職務，並選出莊宏偉為新任董事長，人在中國的張建智感到非常錯愕，馬上委任律師控告莊宏偉偽造公司章外，9月29日也飛抵香港向灣仔警署報案，指控香港分公司也遭變更董事身分。

張建智認為，是莊宏偉擅自登入桓鼎公司之公開資訊觀測站帳戶，以桓鼎公司名義製作張建智被解任董事長職務並重新選任莊宏偉為新董事長之私文書，違法發布不實重大訊息，已涉犯刑法第210條偽造文書罪嫌，足生損害本桓鼎公司及股東權益。

張建智表示桓鼎公司的公司章是篆體字型且刻有「英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司台灣分公司」，與變更登記上的「桓鼎股份有限公司」字樣明顯不同。何況真正公司章並未遺失，且交由財務長代理人保管中，顯見莊宏偉自行刻印，足以使人誤信該印文為真。張建智對莊宏偉明明是桓鼎公司董事，對公司章如何使用、重新補換程序非常清楚，卻執意不遵守桓鼎公司印章管理辦法，涉嫌偽刻公司章觸犯刑法第217條偽造印文罪。

另一方面桓鼎公司─KY（5543）為了布局綠能產業，在台灣百分之百投資成立桓鼎能源公司，再由桓鼎能源轉投資統量電能，持股25‧7%，並由陳帝生擔任桓鼎能源及統量的董事長，而台端本業為連接器廠，並非綠能相關產業，去年連接器每月營收平均僅剩約138萬元，去年更因投資澳豐四檔基金慘虧16.82億元，張建智對於陳帝生卻執意入股，深感不解。

統量電能於今年4月參與台端公司的私募現金增資，該投資並未經向母公司進行報告，也未對外公告，張建智認為桓鼎能源董事長陳帝生、桓鼎公司董事兼總經理莊宏偉及桓鼎公司董事林建興已明顯有未善盡管理人職責之嫌，先是詐欺桓鼎能源資金近9,900萬投資統量電能，並利用陳帝生等三人對統量電能持有之過半股權，將資金透過統量電能流向台端公司，嚴重影響桓鼎集團之能源業務發展及資金動能。

就在外界不解陳帝生為何投資一家虧損連連的台端公司之際，自今年4月3日統量參與台端私募起，至6月底陳帝生被選派出任台端董事長為止，台端股價從19．6元一路飆升至32．2元，股價大漲六成多，張建智也對陳帝生的動機起疑，提告涉嫌違反證券交易法，目前正由台北地檢署偵辦中。

關鍵字： 桓鼎

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