山陀兒來襲調節性放水　全台12座水庫放流警戒

▲山陀兒颱風緩慢接近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

山陀兒颱風緩慢靠近台灣，經濟部已提前成立緊急應變小組，各大水庫也提前調節性放水留防洪空間，目前全台共有12座水庫發布放流警戒，另台東卑南溪也因水位達28.62公尺，發布三級警戒。

根據水利署資訊，目前青潭堰、直潭壩、明德水庫、集集攔河堰、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等12座水庫發布放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。

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另外，卑南溪台東縣台東大橋水位達28.62公尺，以超過水位三級警戒的27.9公尺，因此該處列為河川水位三級警戒，請遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。

此外，水利署強調，目前各單位均做好充足準備，仍要對於過去致災因素進行加強，工業園區廠商的防颱準備是否確實，防水閘門及排水路清理或抽水機操作的應變整備，原水高濁度的備援水源以及淨水場用藥及發電機的整備，對於災情通報管道與接聽電話人力要充足，離岸風電、太陽能板等設施相關防颱措施確認，加油站淹水應變及工地安全防護作業，與各地方政府要保持資訊暢通，通知預先放空滯洪池，並確認淹水感測器的運作正常。

水利署也提醒，颱風豪雨時請民眾務必注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網、行動水情APP及免付費電話等防災避災工具，掌握即時訊息。