2025年台灣國際醫療暨健康照護展　新展區迎智慧健康產業商機

▲2024年智慧醫療主題館聚焦高階醫材廣受買主佳評。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會所主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」將於明年6月5日至7日在台北南港展覽2館盛大展出，以全新標語Innovating Wellness 為策展核心，在智慧醫療、全齡照護、醫材廊道與創新及新創四大主題架構下，聚焦「大健康產業」，呈現醫療及健康領域不斷創新的成果，提供全生命週期的醫療及健康照護解決方案。

AI科技正在顛覆醫療產業的面貌，也為全球應對少子化、高齡化及醫護人員短缺等趨勢提供解決方案。台灣政府在生醫政策上大力推動數位及智慧醫療的研發與應用，期望在資通訊及半導體產業的優勢基礎之下，加乘AI技術，促進創新轉型，引領產業升級，並擴大業者在全球市場上的競爭力。

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2025年Medical Taiwan將推出「AI智慧醫療」及「M-novator新創」展區雙引擎，聚焦AI醫療相關產品、系統與服務的徵集與展示，涵蓋醫療院所到居家應用場域，以促進臨床驗證、帶動軟硬整合並擴大跨域交流，進一步推動創新AI技術在醫療實踐中的落地與應用。

此外，隨著全球人口結構的變遷，長期照護需求持續攀升，台灣預計於2025年正式邁入「超高齡社會」，凸顯了醫療輔具在提升照護品質和改善生活便利性方面的重要性。為此，2025年Medical Taiwan也將獨立「輔具及護具」展區，展示健康照護領域的前瞻性技術與創新解決方案，以期減輕照護者負擔，並促進疾病預防、長期照護及精準治療相關技術的交流。

明年Medical Taiwan也將新增「寵物醫材」展區，展示內容涵蓋寵物診斷設備、醫療耗材、介護輔具等多元寵物健康管理解決方案。

根據統計，2021年台灣的寵物登記數量已超越0至14歲的幼年人口，並預估到2025年將突破400萬隻，顯示寵物正日益成為家庭中重要的成員。隨著動物保護意識的提升，寵物照護及醫療保健相關產業正快速成長，形成龐大的市場需求。

根據市場調查機構Grand View Research的報告，全球寵物產業在2022年市值已達2610億美元，預計到2027年將成長至3500億美元。透過此次新增的「寵物醫材」展區，期能協助業者掌握新興寵物經濟的蓬勃商機。

今年展期間，由台灣醫療暨生技器材工業同業公會及中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會協助規劃的「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」，集中展示台灣業者的創新高階醫材，便利國內外買主一站式參觀採購，為展中最吸睛的亮點之一。

明年，外貿協會將持續攜手協辦單位台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會及台灣生技醫療照護輔具協會等三大國內醫材公會，致力擴大展區規模，展示台灣大健康產業的供應鏈優勢，並擴大邀請國內外醫療產業經銷商、代理商及進口商參觀採購。

「台灣國際醫療暨健康照護展」於2025年6月5日至7日在台北南港展覽2館舉辦，設立10大展區，包括醫療器材及耗材、醫材零配件及附件、寵物醫材、全齡照護、輔具及護具、健康促進、AI智慧醫療、遠距醫療、數位健康及新創展區。展期間還將舉辦AI醫療領域應用、智慧醫材等產業論壇沙龍及商務洽談媒合會，協助企業爭取海內外市場機會。

展覽自本月1日開放報名，報名請洽(02)2725-5200分機2228吳小姐、分機2859劉小姐，或至展覽網站www.medicaltaiwan.com.tw查詢。