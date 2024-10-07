▲台股2024年上半年漲幅貢獻度前十大個股中，就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股。（示意圖／CTWANT提供）

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台股2024年上半年漲勢由權值股帶動，總計上半年台股漲幅貢獻度前十大個股中，就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股；下半年大盤指數空間相對受限，盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱，法人預估，透過價值型ETF將是值得留意的方向，建議採用分批布局、買黑不買紅策略。

以10月2日展開募集的00938凱基優選30ETF來說，又被稱為凱基優選高股息30「00915親弟」，採季配息，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，發行價15元，每年5月及11月調整成分股；成分股權重部分為金融保險占比達54.24％、其他電子28.30％、半導體9.14％、運動休閒1.84％等。

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00938凱基優選30ETF成分股前十大，鴻海占比28.30％、富邦金10.95％、聯電8.22％、中信金7.98％、兆豐金5.80％、元大金5.64％、第一金4.45％、永豐金4.25％、開發金3.82％、華南金3.79％。

凱基優選 30 （00938）預定基金經理人施政廷表示，回測00938追蹤的臺灣優選多因子30指數的年化總報酬率，2007年以來指數年化總報酬率達16.01％，打敗臺灣加權指數的10.35％，也贏過臺灣高股息指數的9.35％。

關鍵在於篩選機制的選股指標兼顧高成長與低波動特性，因此回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率，可以發現當投資1年，獲得正報酬機率有76％；當投資2年，獲得正報酬機率可以達99％；當投資達3年，正報酬機率依舊可以高達99％。股市震盪時期，更加考驗ETF篩選機制的選股功力，兼顧成長與價值。

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