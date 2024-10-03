ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／高雄港貨櫃被吹翻　爆表17級風稍晚會更強

▲高雄港出現爆表的逾17級風，第七貨櫃中心貨櫃被吹起後跌落。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司3日下午1點20分指出，中午12點40分左右，山陀兒颱風中心從小港、前鎮附近登陸，風力爆表，超過17級，貨櫃碼頭3.8噸重的空貨櫃被風吹起跌落，目前風浪非常大，預計稍晚可能出現更強的風，因風力太強，尚難接近處理，港務公司已通令所有櫃場人員注意安全，避免靠近，港警人員有在管制站管制人員不准進入，以免發生危險。

港務公司指出，目前第三貨櫃中心的陽明與法國達飛專用碼頭都有貨櫃被吹倒，第七貨櫃中心則是有貨櫃被吹起後跌落，估計除了堆得很低的貨櫃，稍微堆高一點的貨櫃，都有可能被吹落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第三貨櫃中心被吹塌的貨櫃。（圖／港務公司提供）

▲第三貨櫃中心被吹塌的貨櫃。（圖／港務公司提供）

另高雄港務分公司VTS（船舶交通管理中心）回報，今日上午7時起高雄港內風浪增大，發生9艘漁船(穩豪、穩豪168號、富遠壹號、北盛8號 、慶豐787、溢豐、金永穩、金誠穩、金翔鵬)自高雄前鎮漁港漂出至高雄港港內航道案:

一、高雄分公司航管中心於今日7時06分發現該9艘漁船漂出至港內航道，本分公司立即派遣3條拖船前往戒護，並同時通報高雄市政府海洋局、陳市長、郭秘書長，聯繫船主進行必要處置，目前該9艘漁船受風力及風向影響於7時50分漂移至高雄港122號碼頭旁之得利造船廠水域灣澳，目前暫無立即危險。

 ▲高雄港出現報表的逾17級風，貨櫃被吹起後跌落。（圖／讀者提供）

二、公司王錦榮總經理及高雄分公司孫港務長於9時許至122碼頭就近察看現場狀況，目前該9艘漁船卡靠在船塢邊，尚稱安全、穩定，船況也無異常；另也已通知海洋局要求船方除應採取必要措施外，並於後續視海氣象情況將船隻拖回前鎮漁港。

三、公司持續調派3條拖船(拖船編號13401、13402、13403，馬力均為3400P)仍於現場附近水域全程戒護，並隨時回報現場狀況。本公司也繼續利用AIS、港內雷達、CCTV電子圍籬．．等設備，隨時巡視、注意港內水域的動態，以利隨時應變處置。

四、另高雄港港內商船及工作船等繫泊狀況尚正常，相對安全，無異常狀況。

關鍵字： 高雄港爆表逾17級風貨櫃被吹起會更強

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新首相放鴿！日圓套利交易捲土重來　匯價面臨155壓力

新首相放鴿！日圓套利交易捲土重來　匯價面臨155壓力

根據《彭博》報導，日本新首相石破茂周三表示經濟尚未準備好進一步升息，交易員因預期日圓走弱而重新增加投機部位，包括 RBC Capital Markets 和瑞穗證券（Mizuho Securities Co.）等都認為日圓兌美元匯率有回落至150 ~155 水準的風險。

2024-10-03 15:06
台股ETF總規模刷2.63兆元新高　00919、00940、00929今年貢獻最大

台股ETF總規模刷2.63兆元新高　00919、00940、00929今年貢獻最大

台股ETF規模不斷增胖，截至9月底，統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆，規模來到2.63兆，創下歷年新高紀錄，比起去年底的1.47兆，今年台股ETF規模的成長率已來到近79%；再以單檔ETF來看，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息（00940）與復華台灣科技優息（00929）等3檔高股息ETF今年來規模增逾千億貢獻最大。

2024-10-03 11:58
新日相暗示不升息！日股飆漲千點　日圓貶破147

新日相暗示不升息！日股飆漲千點　日圓貶破147

新日相石破茂昨（周三）與日本央行行長植田和男會面後，暗示日本暫不升息，激勵日股今（3日）開高，早盤即飆漲千點，重新站回38800點，日圓兌美元走弱，貶破147價位，創一個月低點。

2024-10-03 09:28
台灣虎航現增暫定每股47元　10月底再開2條高雄出發航線

台灣虎航現增暫定每股47元　10月底再開2條高雄出發航線

台灣虎航（6757）持續布局南台灣旅遊市場，日前宣布10月底將新增「高雄-岡山」及「高雄-富國島」航線，屆時從高雄出發的航線達到10條；另台灣虎航拚年底前轉一般板上市，董事會日前通過上市前辦理現增發行新股，暫定每股47元溢價發行。

2024-10-03 06:00
黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產　稱「需求很瘋狂」

黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產　稱「需求很瘋狂」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在周三（2日）接受《CNBC》訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」，受此激勵，輝達盤後股價攀升1%，而在常規交易時段勁揚1.6%、以118.85美元作收。

2024-10-03 10:04
8月製造業景氣燈號連5綠　美中降息有助產業復甦

8月製造業景氣燈號連5綠　美中降息有助產業復甦

台經院今天公布8月製造業景氣燈號，在AI應用需求挹注下，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳產出口增溫，8月分數微幅成長，燈號連5月亮出持平綠燈。台經院分析，美中兩大經濟體降息有助製造業復甦，但未來仍須觀察推升力道強度。

2024-10-03 11:43
山陀兒登陸！全台14萬戶停電待搶修　高雄逾7萬戶最慘

山陀兒登陸！全台14萬戶停電待搶修　高雄逾7萬戶最慘

山陀兒颱風在中午登陸高雄，猛烈風雨直襲高屏，根據台電統計，截至今（3）日下午3時，全國仍停電用戶數高達14萬605戶，其中以高雄市、屏東縣各為7萬戶和6.2萬戶最多，台電也正持續搶修當中。

2024-10-03 15:25
個股抱上抱下好磨人　大學教授靠1招解決投資痛點

個股抱上抱下好磨人　大學教授靠1招解決投資痛點

財金教授柯冠成，研究領域以投資學、行為財務學為主；台股資歷超過20年的他，過去也曾聽明牌、盯盤操作，深知人性弱點的他，近年則透過定期定額方式，進行指數化投資，搭配逢低加碼策略，不但成功戰勝貪婪與恐懼，更贏回人生自主權。

2024-10-03 12:26
定期定額+大跌大買　財金學者愜意投資3年賺5成

定期定額+大跌大買　財金學者愜意投資3年賺5成

暨南大學管理學院副院長柯冠成，台股資歷逾20年，過去他也曾像一般散戶一樣，每日盯盤，專注股價波動；3年多前，他戒掉個股投資短線操作習慣，改以定期定額方式，布局指數化產品，現在不但將看盤時間省下來做學術研究、陪伴家人，更因低檔加碼策略，讓財富穩健長大。

2024-10-03 12:22
快訊／山陀兒發威！8地淹水警戒　高雄4區列一級

快訊／山陀兒發威！8地淹水警戒　高雄4區列一級

山陀兒大雨襲全台，根據經濟部水利署在今（3）日上午11時發布最新淹水警戒，高雄市有鹽埕區、鼓山區 、旗津區和小港區4區列一級警戒，林園區二級警戒。

2024-10-03 11:23

讀者迴響

熱門新聞

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

賺爛！他賣手遊虛寶2年交易額680萬　國稅局追出51萬營業稅

快訊／山陀兒發威！8地淹水警戒　高雄4區列一級

快訊／高雄港貨櫃被吹翻　爆表17級風稍晚會更強

颱風假1天「全台經濟損失」至少315億！　業主心淌血

實支實付險改款3大QA　全球人壽：住院醫療、門診手術理賠都升級

即／大樂透連11槓　下期飆4.1億

新光金搶親大戰暫落幕3／　「緩議」不代表中信金未來併購沒可能

新日相暗示不升息！日股飆漲千點　日圓貶破147

新光金搶親大戰暫落幕2／併購成敗　看5大關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366