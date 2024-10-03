快訊／高雄港貨櫃被吹翻　爆表17級風稍晚會更強

▲高雄港出現爆表的逾17級風，第七貨櫃中心貨櫃被吹起後跌落。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司3日下午1點20分指出，中午12點40分左右，山陀兒颱風中心從小港、前鎮附近登陸，風力爆表，超過17級，貨櫃碼頭3.8噸重的空貨櫃被風吹起跌落，目前風浪非常大，預計稍晚可能出現更強的風，因風力太強，尚難接近處理，港務公司已通令所有櫃場人員注意安全，避免靠近，港警人員有在管制站管制人員不准進入，以免發生危險。

港務公司指出，目前第三貨櫃中心的陽明與法國達飛專用碼頭都有貨櫃被吹倒，第七貨櫃中心則是有貨櫃被吹起後跌落，估計除了堆得很低的貨櫃，稍微堆高一點的貨櫃，都有可能被吹落。

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▲第三貨櫃中心被吹塌的貨櫃。（圖／港務公司提供）

另高雄港務分公司VTS（船舶交通管理中心）回報，今日上午7時起高雄港內風浪增大，發生9艘漁船(穩豪、穩豪168號、富遠壹號、北盛8號 、慶豐787、溢豐、金永穩、金誠穩、金翔鵬)自高雄前鎮漁港漂出至高雄港港內航道案:

一、高雄分公司航管中心於今日7時06分發現該9艘漁船漂出至港內航道，本分公司立即派遣3條拖船前往戒護，並同時通報高雄市政府海洋局、陳市長、郭秘書長，聯繫船主進行必要處置，目前該9艘漁船受風力及風向影響於7時50分漂移至高雄港122號碼頭旁之得利造船廠水域灣澳，目前暫無立即危險。

二、公司王錦榮總經理及高雄分公司孫港務長於9時許至122碼頭就近察看現場狀況，目前該9艘漁船卡靠在船塢邊，尚稱安全、穩定，船況也無異常；另也已通知海洋局要求船方除應採取必要措施外，並於後續視海氣象情況將船隻拖回前鎮漁港。

三、公司持續調派3條拖船(拖船編號13401、13402、13403，馬力均為3400P)仍於現場附近水域全程戒護，並隨時回報現場狀況。本公司也繼續利用AIS、港內雷達、CCTV電子圍籬．．等設備，隨時巡視、注意港內水域的動態，以利隨時應變處置。

四、另高雄港港內商船及工作船等繫泊狀況尚正常，相對安全，無異常狀況。