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重拳影響「科技城市」有限　他曝：大四房出線機會高　

▲▼ 竹北豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲竹北在地房仲認為，過去總價帶落在4千萬以上的物件，反而有機會在此次降價出線。（圖／資料照）

記者陳筱惠／竹北報導

919央行祭出最新的信用管制政策，面對29年來最大交屋潮的台灣，各區房仲嚴陣以待，不過對於「科技城市」組成的竹北來說，長期的人口紅利加上新建案供給不足，在地房仲認為，過去總價帶落在4千萬以上的物件，反而有機會降價出線。

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永義房屋竹北文興自強加盟店店長許家原分析：「自信用管制以來，確實明顯交易量下滑，影響竹北房市整體有幾個大方向，其一是銀行水位過滿，第二則是房市觀望，也因竹北買盤對房市的敏銳度、感受度最強，高知識份子也會先對政策、房價走勢做足功課。」

不過許家原表示：「很多人以金融海嘯時的狀況與此次相比，但實際上明顯不同，過去金融海嘯市場是沒有資金，這次是政策轉彎，我認為雖然停滯快，但恢復速度也快，因為剛性需求還在，以竹北每年的外來人口來說，光是縣三每年就該要有3~4個建案完工，但實際上供給卻相當缺乏。」

▲▼竹北房市10年上漲近5成。（圖／台灣房屋提供）

▲竹北是名符其實的『科技之城』，以科技業發展優勢來說是台灣數一數二、再加上人口移入量大、建案供給量小，房市穩健。（圖／資料照）

許家原說：「竹北是名符其實的『科技之城』，以科技業發展優勢來說都是台灣數一數二、再加上人口移入量大、建案供給量小，未來竹北明顯將朝兩面向發展。」

其一，新成屋中屋齡5、6年左右，大4房物件開價落在4000萬元～4300萬元豪宅限貸天花板的物件，屋主心態若鬆動，有機會將開價下修至4千萬以下，尤其是農曆過年前，反而「類高價宅」的換屋型產品，因買方貸款成數自3成攀升到最高8成，將成為另一波主力。

▲▼ 永義房屋竹北文興自強加盟店店長許家原 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永義房屋竹北文興自強加盟店店長許家原認為，竹北是相對不太需要擔心房市會從結構性改變的地區。（圖／業者提供）

另外就是新移入的工作人口，這些並非投資置產，而是有實際居住需求的首購族，在落地生根時，卻遇到建商蓋得速度不平衡，樂觀來說「竹北是相對不太需要擔心房市會從結構性改變的地區。」

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關鍵字： 竹北房市降價科技城市信用管制永慶區域房市永慶房市訊息永義房屋

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