重拳影響「科技城市」有限　他曝：大四房出線機會高　

▲竹北在地房仲認為，過去總價帶落在4千萬以上的物件，反而有機會在此次降價出線。（圖／資料照）

記者陳筱惠／竹北報導

919央行祭出最新的信用管制政策，面對29年來最大交屋潮的台灣，各區房仲嚴陣以待，不過對於「科技城市」組成的竹北來說，長期的人口紅利加上新建案供給不足，在地房仲認為，過去總價帶落在4千萬以上的物件，反而有機會降價出線。

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永義房屋竹北文興自強加盟店店長許家原分析：「自信用管制以來，確實明顯交易量下滑，影響竹北房市整體有幾個大方向，其一是銀行水位過滿，第二則是房市觀望，也因竹北買盤對房市的敏銳度、感受度最強，高知識份子也會先對政策、房價走勢做足功課。」

不過許家原表示：「很多人以金融海嘯時的狀況與此次相比，但實際上明顯不同，過去金融海嘯市場是沒有資金，這次是政策轉彎，我認為雖然停滯快，但恢復速度也快，因為剛性需求還在，以竹北每年的外來人口來說，光是縣三每年就該要有3~4個建案完工，但實際上供給卻相當缺乏。」

▲竹北是名符其實的『科技之城』，以科技業發展優勢來說是台灣數一數二、再加上人口移入量大、建案供給量小，房市穩健。（圖／資料照）

許家原說：「竹北是名符其實的『科技之城』，以科技業發展優勢來說都是台灣數一數二、再加上人口移入量大、建案供給量小，未來竹北明顯將朝兩面向發展。」

其一，新成屋中屋齡5、6年左右，大4房物件開價落在4000萬元～4300萬元豪宅限貸天花板的物件，屋主心態若鬆動，有機會將開價下修至4千萬以下，尤其是農曆過年前，反而「類高價宅」的換屋型產品，因買方貸款成數自3成攀升到最高8成，將成為另一波主力。

▲永義房屋竹北文興自強加盟店店長許家原認為，竹北是相對不太需要擔心房市會從結構性改變的地區。（圖／業者提供）



另外就是新移入的工作人口，這些並非投資置產，而是有實際居住需求的首購族，在落地生根時，卻遇到建商蓋得速度不平衡，樂觀來說「竹北是相對不太需要擔心房市會從結構性改變的地區。」

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