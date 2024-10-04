電價1年漲2次「再爭取2000億補助」　郭智輝：這是兩回事

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部9／30電價審議民生用電凍漲、工業用電平均調漲12.5％，等於1年漲價2次，不過昨日大轉彎宣布醫療院所、餐廳也凍漲，並將持續向立院爭取2000億元補助，對此，經濟部長郭智輝今（4）日指出，細微的調整，還是會根據不同業種實際狀況來反映，爭取2000億補助跟漲電價是兩回事，主要是要彌補民生用電凍漲的虧損狀況。

郭智輝表示，2000億補助跟調整電價是兩回事，調整電價是反映目前經營成本，補助是在回顧過去考慮民生撥補，價格都是低於成本，因此還是呼籲國會議員能夠支持跟台電撥補。

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至於醫療院所、餐廳也改為凍漲，郭智輝指出，價格由電價審議委員決定，決定的是一個方向，對於細微的調整，還是會根據不同業種實際狀況來反映，會做建議修正，都經過審議委員同意才進行。

經濟部昨日表示，醫院及診所的部分，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲；事實上原來的75%的診所用戶，本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，至於25%較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次也建議審議會，醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。

經濟部指出，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲，另有較大型的餐廳，分類在餐食業及外燴及團膳承包業，因其與民生物價相關性較高，擬自調漲14%改為凍漲。

至於至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考0403地震的災後電費優惠，不予調漲；相關調整方案，已與電價費率審議會委員口頭報告，後續將採取書面方式確認，並將相關資訊列入會議資料及記錄作為正式補充。