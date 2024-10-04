富威電力攜手旭威認證　串聯AI智慧綠電與碳管理永續服務

▲經濟部次長連錦漳（左二）、能源署長游振偉（右二）參觀富威電力展區，與董事長胡惠森（左一）、總經理郝遐鵬（右一）合影。（圖／富威電力提供）

記者高兆麟／綜合報導

森崴能源（6806）子公司富威電力（6994）與旭威認證攜手參加國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）展出，並舉辦「啟動永續未來AI智慧綠電與碳管理」論壇，邀請各界一次搞懂碳盤查、碳足跡、碳減量及科學基礎減量目標倡議SBTi和GRI準則下的ESG報告書。

因應近期國內外大廠爭相建置AI運算、資料中心，未來AI智慧綠電需求如何建置管理，現場也舉辦「AI賦能智慧綠電雲平台」數位講座，分享獲得今年數位發展部數位產業署「Adi15 數位新創」榮譽大獎的富威電力大平台「綠電雲」。另有模型互動平台體驗太陽光電板來電的趣味和大頭貼連四拍等互動區。

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富威電力董事長胡惠森指出，再生能源作為淨零碳排的關鍵指標，全球各國皆已加速建置再生能源基礎建設並實施碳關稅政策，台灣也力拚碳費制度在今年底前上路，加速能源轉型步調。富威電力攜手子公司旭威認證，將從國際淨零碳排趨勢，協助台灣企業掌握最新的減排路徑與作法，配合能源技術服務產業（ESCO）的節能減碳，及碳盤查、碳認證、綠電採購等多面向的淨零手段，幫助台灣企業加速落實淨零永續目標。

富威電力2023年初策略性投資旭威認證股份有限公司，藉由規劃企業淨零路徑，提供智慧化低碳服務，助力企業提升節能減碳能力、履行環境責任，提高企業氣候風險的管理能力，以多元化的方式解決地球環境所面臨的問題。10月 4日及6日有多場碳管理相關的座談，協助企業加速布局碳盤查、碳減量。

同時，配合企業急需的綠電購買需求，中華民國再生能源公會也安排10月5日舉辦一場售電業甘苦談及售電實務分享會，邀請富威電力、大同智能、艾涅爾電力、天能綠電（雲豹）、星星電力（泓德）、能源超商（台泥）、中曜（中租）等各家售電業者，現場提供專業綠電諮詢服務及如何挑選優良的售電合作方，促成綠電買賣媒合機會。