張忠謀親曝「26日參加台積電運動會」　自傳下冊11月底出版

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台積電創辦人張忠謀今天受邀出席蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，他預告自己今年仍會參加10月26日台積電運動會，這是每年最開心的事情；張忠謀也為自傳下冊宣傳，說明新書應會在11月底正式出版，「你們有興趣的話就買一本來看」。

富邦集團今天舉行第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，產業界大咖雲集，張忠謀進場前接受媒體採訪時證實，他今年將參加10月26日台積電運動會，此為每年最開心的事情。

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他也提到，自傳下冊已在2週前校稿，應會在11月底正式出版，「你們有興趣的話就買一本來看」。自傳下冊內容預計將涵蓋張忠謀1964年於德州儀器任職、至2018年自台積電退休的生涯。

對於北北基桃連放2日颱風假，張忠謀則透露他自己在家看看電影，也看看書，買了一本新書。

張忠謀致詞時表示，蔡萬才台灣貢獻獎自2015年創辦至今已滿10年，此為2年一屆的獎項，每屆都經過詳細審慎討論，深怕有遺珠之憾，事實上每位被推薦人選都是不同領域佼佼者，對台灣社會有不同服務與貢獻，換言之，在台灣貢獻社會、服務人群的正向力量處處可見。 張忠謀說，蔡萬才家族創立獎項目的是希望獎勵對社會有貢獻的正向力量，讓得獎者可繼續發光、擴大影響力，也讓社會有依從學習的榜樣，每次選出的得獎人都讓外界認可實至名歸，若真要說稍有遺憾的話，則是歷屆被推薦人選較缺乏財經管理、科學生技、政治教育等類別的個人或團體，期盼往後屆次有機會出現這類被推薦者。