倍米搶攻美、日市場　搶進住友電裝供應鏈及傳動大廠德納

▲倍米董事長陶治中和德納人員討論就電池及電機領域合作。（圖／倍米提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內電池大廠倍米科技參加2024年日本汽車工程展覽會，除了考察海外電動車趨勢並搶攻亞洲市場外，也不忘固樁美國電動車市場，此次倍米董事長陶治中也拜訪日本住友電裝及美國上市汽車傳動大廠德納（Dana），未來有望就商用車傳動及電裝系統合作。

陶治中表示，倍米其實在過去商用車上，就曾有和東風德納合作的經驗，此次前來拜訪德納母場，就是希望未來能夠直接和對方合作，藉由倍米優異的電池技術，配合德納成熟的大車傳動系統，相信可以合作生產富有競爭力的產品。

而德納人員現場也和陶治中進行交流，雙方互換在彼此產品在商用車上的應用，雙方都認同有了先前產品成功經驗，未來有望達成更多合作。

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除此之外，倍米此次也拜訪日本重量級電裝公司住友電裝，陶治中也和現場研究部人員後呂翔太進行討論，陶治中表示，目前有看到住友電裝展出小型的UTV或代步載具，這點非常吸引他，因為倍米許多產品都是為此開發，而且他也看到目前住友電裝的概念車，電池算是非常小，相信倍米可以在這方面幫上忙。

同時針對倍米布對電控系統需求，後呂翔太也進行詳細解說，雙方互換對電動車、UTV等看法，對於彼此的解決方案都看到潛在合作可能，雙方也允諾，未來展會結束後，倍米漿提供住友電裝詳細公司電池資訊，住友則提供倍米相關電控及連接器產品資訊，未來有望成為彼此的合作夥伴，共同組成新世代電動車。