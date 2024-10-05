東元首度參展台灣國際智慧能源週　規畫智慧化售電業務管理系統

▲東元電機總經理范炘展示東元太陽能智慧管理系統。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

2024台灣國際智慧能源週開展，東元電機（1504）今年以「儲能系統與能源管理系統」、「綠電交易與售電營運管理」、「太陽能智慧管理系統」三大主題，首度參展。

東元電機總經理范炘表示，全球企業為實現淨零目標而不斷增加對於綠電的需求，東元除了推新各項再生能源的發電、儲能系統等監控和管理技術，也開發售電營運管理系統，未來將可幫助企業有效地檢視售電收入，確保發電量和售電均能達成目標，提供業主透過高效透明的營運管理，邁向永續淨零目標。

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東元電機在風電變電站統包工程、台電儲能系統統包工程，都居於國內市場的領先地位，這次展出的產品與服務，則是大秀「能源管理系統」的實力，透過系統監控並掌握設備表現，包括太陽能智慧管理系統、儲能管理系統和售電營運系統。范炘總經理指出，隨著再生能源供給和需求日益增加，對於電網韌性也是一大挑戰，而能源管理系統則可以有效提升能源使用效率。

東元在展出現場也以案場實績，展示了實時監控與優化太陽能電廠、儲能設備的情況，東元所提供的能源管理系統解決方案，可以提供工商業主在掌握太陽能發電的同時，自有的儲能系統還可將白天太陽光所產生的電能移轉至晚上使用，以削峰填谷的模式，在電力短缺或過剩的情況下有效平衡供需。

東元電機透過儲能系統將併聯之光電系統執行能量轉移，簡單來說就是將白天太陽光所生產的電能移轉到晚上使用，有效舒緩夜尖峰供電，白天併網量變多，也提高了饋線利用率。東元表示，工商業儲能設施和儲能系統維運平台，可以提供能源管理來降低業者對市電需求，而東元的系統更提供了主動推播告警，可增加安全性，提高維運效率；此外，東元透過控制不同儲能應用程序的時間、模式和參數，並與外部接口串接第三方軟體通訊，為客戶提供一站式整合服務。

在太陽能發電案場維運及發電預測的服務方面，東元的系統管理可以透過即時遠端監控，達到同時進行多電站操作，隨時掌握發電表現；透過參數設定，監控系統可辨別異常狀況並發出警示，依據緊急程度通知不同單位進行應變措施；此外，自動化派工系統，發送維運工單和定期檢修報告，減少人力成本；整合監控系統資料庫，提供資產管理人員可視化、互動式的報表工具，以優化營運效能。

未來綠電交易也將納入東元電機事業版圖之一，建立智慧化售電業務管理系統，主要特色包括：一站式管理電廠售電收入，以提升效率；即時監控發電量，確保營收達標；互動式管理介面，簡單操作易於上手。東元表示，即將推出的智慧化售電業務管理系統，可望為未來日益蓬勃的綠電交易市場，提供更精準化和高效化的服務。